Devisen Wien (Früh) - Euro gibt gegen US-Dollar etwas nach

Der Euro ist am Montag in der Früh als Reaktion auf die zweite Wahlrunde zum französischen Parlament gegenüber dem US-Dollar leicht ins Minus gerutscht. Um 8.45 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0826 Dollar, nachdem sie am Freitagabend noch mit 1,0840 Dollar gehandelt worden war.

In Frankreich blieb ein Sieg des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) aus. Die Partei Marine Le Pens könnte hinter dem Linksbündnis und der Partei des amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron auf dem dritten Platz landen. Für keines der politischen Lager zeichnet sich die für eine Regierungsbildung nötige Mehrheit ab. Nun bleibt laut Experten abzuwarten, wie regierungsfähig Frankreich sein wird. Im Fokus steht vor allem die Ausgabenpolitik der künftigen Regierung.

Mit Hinblick auf die überraschend schwachen US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag dürfte indes auf der anderen Seite des Atlantiks der Dollar wohl unter Druck bleiben. Wegen des neuen Datensatzes stieg zuletzt die Wahrscheinlichkeit einer baldigen Zinssenkung in den USA, hieß es am Markt.

sto/sko/mha

ISIN EU0009652759 EU0009652759