Devisen Wien (Früh) - Euro gut behauptet bei 1,0924 Dollar

Der Euro hat am Montag im Frühhandel leicht gegen den US-Dollar zugelegt. Gegen 9.15 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,0924 Dollar, nach 1,0920 Dollar am Freitagabend. Der Wochenauftakt dürfte ruhig verlaufen. Wichtige Konjunkturdaten werden am Montag nicht erwartet.

Impulse für den Devisenhandel könnten die im weiteren Wochenverlauf anstehenden Daten zu den US-Verbraucherpreisen bringen. Von den Zahlen erhoffen Marktteilnehmer Hinweise darauf, ob die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung im September wie erhofft mit einer deutlichen Zinssenkung auf den Rückgang der Inflation reagieren kann.

Angesichts der jüngsten Benzinpreisanstiege erwarten die Analysten der Helaba bei den Verbraucherpreisen eine unveränderte Inflationsrate von 3,0 Prozent. Die ambitionierten Erwartungen eines großen Lockerungsschritts der Fed dürften damit auf dem Prüfstand stehen, so die Experten.

mik/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759