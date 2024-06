Devisen Wien (Früh) - Euro kaum verändert zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh nur wenig bewegt zum US-Dollar gezeigt, ist aber wieder unter die Make von 1,07 Dollar gerutscht. Gegen 8.55 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0697 Dollar und damit geringfügig unter dem Wert vom Vorabend bei 1,0701 Dollar.

Datenseitig stehen zum Wochenschluss wichtige Inflationszahlen aus Europa und den USA im Fokus: "Heute stehen sowohl in der Eurozone als auch in den USA Preiszahlen zur Veröffentlichung an. Inflationssorgen werden auf beiden Seiten des Atlantiks vermutlich nicht geschürt und so bleiben Zinssenkungserwartungen wohl präsent", schreiben die Experten der Helaba im Vorfeld.

Die Erwartungen zum Inflationsverlauf sind in Europa gemischt - Spanien und Frankreich werden schwächer erwartet, Italien hingegen auf einem höheren Niveau, heißt es weiter. In den USA werde eine rückläufige Tendenz der Jahresrate und ein nur schwaches monatliches Plus erwartet, so die Helaba.

kat/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759