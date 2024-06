Devisen Wien (Früh) - Euro legt gegen US-Dollar leicht zu

Der Euro hat am Montag in der Früh zum US-Dollar etwas zugelegt. Kurz nach 9 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0707 Dollar, am Freitag war sie noch bei etwas geringeren 1,0692 Dollar gehandelt worden.

Zum Wochenstart wird aus Deutschland der ifo-Geschäftsklimaindex erwartet. Expertinnen und Experten gehen von einem leichten Anstieg des deutschen Konjunkturbarometers aus. Allerdings ist Vorsicht angebracht, da in der vergangenen Woche die ebenfalls stark beachteten Einkaufsmanagerindizes von S&P Global durchweg enttäuscht hatten.

"Konjunktursorgen in der Eurozone und politische Risiken machen dem Euro zu schaffen", lautet die Einschätzung der Experten der Helaba zur aktuellen Lage. Zum US-Dollar war der Euro in der Vorwoche bis auf das Impulstief (1,0668) gefallen.

mha/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759