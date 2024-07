Devisen Wien (Früh) - Euro leicht im Plus zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar gut behauptet präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.50 Uhr bei 1,0821 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,0814 Dollar gehandelt worden war.

Die Aussagen von Fed-Chef Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats am Vortag haben die Zinserwartungen per saldo nicht wesentlich verändert, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Ein Schritt im September werde mehrheitlich erwartet, sei aber nicht vollständig eingepreist. Heute spricht Powell vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses. Die Ausführungen dürften sich mit denen vom Vortag decken und kaum Markteinfluss haben, hieß es weiter von den Experten.

Insgesamt dürfte der Handelstag impulsarm verlaufen. Es dürfte Zurückhaltung vor den am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen vorherrschen.

ISIN EU0009652759 EU0009652759