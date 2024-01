Devisen Wien (Früh) - Euro mit Abgaben zum US-Dollar

Der Euro hat am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar Abgaben verzeichnet. Er notierte kurz vor neun Uhr bei 1,0817 Dollar, nachdem die Gemeinschaftswährung am Vorabend bei 1,0840 Dollar gehandelt wurde.

Bevor am Nachmittag wichtige Konsumdaten aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht werden, richteten sich die Blicke in der Früh auf das GfK-Konsumklima aus Deutschland. Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland hat sich im neuen Jahr so stark eingetrübt wie zuletzt im März 2023.

Das Barometer für das Konsumklima im Februar sank überraschend um 4,3 auf minus 29,7 Punkte, wie die GfK und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) mitteilten. Befragte Ökonomen hatten hingegen erneut eine leichte Verbesserung erwartet. "Die Verbesserung im Vormonat war offenbar nur ein kurzes Aufflackern vor Weihnachten", sagte NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Aus charttechnischer Sicht sehen die Helaba-Analysten Risiken. "So scheint sich der Euro unterhalb der gleitenden Durchschnitte (55T und 21T) sowie unterhalb des Retracements (38,2 %) festzusetzen." Zudem stünden die beiden wichtigen Indikatoren MACD und DMI auf Verkauf.

