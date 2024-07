Devisen Wien (Früh) - Euro nach Wahlen in Frankreich höher

Der Euro hat sich am Montagvormittag mit Gewinnen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Er notierte zuletzt bei 1,0766 Dollar, nachdem er am Freitag zuletzt bei 1,0714 Dollar gehalten hatte. Die Gemeinschaftswährung dürfte sich nach dem Ausgang der ersten Wahlrunde der französischen Parlamentswahlen mit Stabilisierungen gezeigt haben.

Zwar hat die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen den Sieg wie erwartet geholt. Allerdings fiel ihr Vorsprung weniger deutlich aus als befürchtet.

Präsident Emmanuel Macron und das linke Lager werden versuchen, ihren Sieg mit einer gemeinsamen Front bei den Stichwahlen am 7. Juli zu verhindern. Sowohl aus dem Linksbündnis als auch von Macrons Partei hieß es, man werde in den Wahlkreisen, in denen man auf dem dritten Platz gelandet sei, zugunsten der Kandidaten zurücktreten, die in der Lage sind, das Rassemblement National zu schlagen.

Der Euro konnte vor diesem Hintergrund auch gegen den Schweizer Franken und den japanischen Yen aufholen. Zu den osteuropäischen Währungen zeigte er sich allerdings etwas schwächer.

ISIN EU0009652759 EU0009652759