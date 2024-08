Devisen Wien (Früh) - Euro notiert zum US-Dollar etwas höher

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegen den US-Dollar etwas höher gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.45 Uhr bei 1,0939 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,0924 Dollar gehandelt worden war.

Auf fundamentaler Ebene richten sich die Blicke heute auf die zur Veröffentlichung anstehenden wöchentlichen US-Arbeitsmarktindikationen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Zahl der fortgesetzt arbeitslos Gemeldeten haben zuletzt zugenommen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.

Eine Verschnaufpause werde nun erwartet. Sollte es aber überraschend zu einer anhaltenden Aufwärtsbewegung kommen, dürften die Konjunktursorgen und die Zinsspekulationen neue Nahrung bekommen, hieß es weiter von den Experten.

ste/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759