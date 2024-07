Devisen Wien (Früh) - Euro steigt auf 1,0753 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwochvormittag gegen den US-Dollar zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 9.10 Uhr 1,0753 Dollar nach 1,0742 Dollar am Vorabend. Impulse für den Devisenhandel könnten jetzt die im Tagesverlauf anstehenden Wirtschaftsdaten liefern.

In der Eurozone werden unter anderem die Einkaufsmanagerindizes von S&P erwartet. Sie geben Hinweise auf die konjunkturelle Entwicklung im Währungsraum. In den USA werden vor den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag zahlreiche Daten erwartet, darunter der ISM-Indikator für die Dienstleister.

Nach Einschätzung der Helaba-Analysten sind die Vorgaben für den ISM-Serviceindex durchwachsen und per saldo leicht schwächer, sodass die Konsensschätzung eines Rücksetzers als weitgehend realistisch einzustufen ist. "Zudem richten sich die Blicke auf den ADP-Beschäftigungsreport und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die nochmals wertvolle Hinweise auf die offizielle Beschäftigungsentwicklung liefern", so die Analysten. Von den Zahlen werden Hinweise auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung erhofft.

Im portugiesischen Sintra läuft der zweite Tag der jährlichen EZB-Notenbankkonferenz. Von dort könnten Äußerungen zur aktuellen Geldpolitik kommen.

