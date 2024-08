Devisen Wien (Früh) - Euro steigt auf 1,0929 Dollar

Der Euro hat am Freitag im Frühhandel Boden gegen den US-Dollar gut gemacht. Gegen 9.10 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,0929 Dollar, nach 1,0915 Dollar am Vorabend. Am Donnerstag hatten überraschend gute US-Arbeitsmarktdaten den Dollar gegenüber dem Euro nach oben gehievt, im Späthandel kam der Dollar dann aber wieder zurück.

Am Freitag werden keine wichtigen Konjukturdatenveröffentlichungen erwartet. Das bestimmende Thema dürften aber die Inflations- und Zinserwartungen bleiben, schreiben die Analysten der Helaba. Positiv für den Euro werten sie, dass sich die Währung zuletzt über der Marke von 1,09 Dollar halten konnte.

mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759