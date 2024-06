Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert im frühen Handel etwas tiefer

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel etwas tiefer gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 09.00 Uhr 1,0824 Dollar und lag damit unter dem Wert vom Vorabend bei 1,0837 Dollar.

Datenseitig kamen in der Früh bereits Zahlen aus Deutschland. Der deutsche Einzelhandel ist demnach schwach ins zweite Quartal gestartet. Im April gingen die Umsätze preisbereinigt (real) zum Vormonat um 1,2 Prozent zurück, Analysten hatten im Schnitt nur ein Minus von 0,3 Prozent erwartet.

Im weiteren Verlauf stehen noch Inflationszahlen aus der Eurozone an, die vor allem mit Blick auf die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank am nächsten Donnerstag von Bedeutung sind. Experten erwarten eine erste Zinssenkung nach der straffen Geldpolitik der vergangenen Monate im Kampf gegen die Inflation.

"Die EZB wird am kommenden Donnerstag ihre Leitzinsen senken. Danach rechnen wir mit quartalsweisen Zinsschritten um je 25 Basispunkte, bis im Frühjahr 2025 ein Einlagensatz von 3 Prozent erreicht ist. Die sich aufhellende Konjunktur und eine wegen weiter kräftig steigender Löhne hartnäckig über ihrem Ziel liegende Kerninflationsrate dürften es der EZB schwer machen, die Zinsen weiter zu senken", schreiben die Experten der Commerzbank.

Auch in den USA werden am Nachmittag Preisdaten veröffentlicht. "Heute steht mit den PCE-Deflatoren das bevorzugte Inflationsmaß der Fed zur Veröffentlichung an. Im Berichtsmonat April zeichnet sich ein Rückgang der Gesamtjahres- und Kernteuerungsrate ab. Allerdings werden die Konsumausgaben vermutlich erneut steigen. Vor diesem Hintergrund wird die Fed von ihrer zurückhaltenden Vorgehensweise wohl nicht abrücken", meinen die Experten der Helaba.

kat/mha

ISIN EU0009652759 EU0009652759