Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert im frühen Handel mit Kursgewinnen

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh höher zum US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 08.50 Uhr bei 1,0591 Dollar und damit über dem Wert vom Vorabend bei 1,0562 Dollar. Damit setzte der Euro seine Erholung fort, nachdem er am Mittwoch mit 1,0488 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang des Jahres gefallen war.

"Der Euro hat sich erholt, von einer Bodenbildung zu sprechen wäre aber verfrüht. Immerhin hat das Jahrestief, das Anfang Januar bei 1,0482 markiert wurde, einem ersten Test standgehalten und der US-Renditevorteil ist zuletzt auch nicht mehr größer geworden", schreiben die Experten der Helaba zur derzeitigen Marktsituation.

Gestützt wurde der Euro am Vortag durch gesunkene deutsche Verbraucherpreise und auch am Freitag stehen Inflationszahlen im Fokus. Im Laufe des Vormittags werden weitere nationale Teuerungsraten sowie die Schnellschätzung der Inflation in der Eurozone veröffentlicht.

"Die Erwartungen dabei sind gemischt. Alles in allem gehen wir davon aus, dass die EWU-Inflation nachgeben wird, aber nicht so deutlich wie in Deutschland und auch nicht so deutlich wie vom Konsens erwartet", schreiben die Ökonomen der Helaba im Vorfeld der Datenvorlage.

In den USA dann ebenfalls Preisdaten sowie Zahlen zum Konsum an. "Die Eintrübung der Konsumlaune könnte ein Hinweis darauf sein, dass nach einer soliden Phase die US-Verbraucher alsbald weniger ausgabenfreudig sein könnten, zumal wir davon ausgehen, dass die Einkommen hinter den Ausgaben zurückbleiben", hieß es.

Bereits publiziert wurden Konjunkturdaten aus Deutschland. Demnach haben die deutschen Einzelhändler im August weniger Umsatz erzielt. Gegenüber dem Vormonat sanken die Erlöse preisbereinigt (real) um 1,2 Prozent, Analysten hatten dagegen mit einem Zuwachs von im Schnitt 0,5 Prozent gerechnet.

kat/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759