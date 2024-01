Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert im frühen Handel tiefer

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel mit Kursverlusten gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.50 Uhr bei 1,0926 Dollar und damit unter dem Wert vom Vorabend bei 1,0944 Dollar. Zum Wochenausklang werden am Devisenmarkt Impulse von Konjunkturdatenseite erwartet.

In Europa stehen frische Inflationszahlen für den Monat Dezember an. "An der Erwartung eines Anstiegs der Teuerungsrate ist nicht zu zweifeln, nachdem aus Deutschland, Frankreich sowie Belgien höhere Jahresraten gemeldet wurden und diese in Spanien konstant geblieben ist", schreiben die Experten der Helaba im Vorfeld der Datenvorlage. Sie glauben nicht, dass eine frühe Senkung der Leitzinsen durch die EZB wahrscheinlicher wird.

Auch in den USA steht weiterhin die Zinsentwicklung im Fokus, hier könnte der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember richtungsweisende Impulse liefern. "Eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im März sowie eine Reihe weiterer Zinssenkungsschritte sind noch immer eskomptiert. Für einen regelrechten Zinssenkungszyklus bedarf es unseres Erachtens aber einer massiven Abkühlung des US-Arbeitsmarktes", so die Analysten.

