Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert zum US-Dollar schwächer

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel mit Abschlägen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0824 Dollar, am Vorabend hatte sie noch bei 1,0857 Dollar gelegen.

"Mit den schwachen Stimmungsindikatoren in der Eurozone und den forcierten Zinssenkungserwartungen sowie den robusten US-Daten ist der Euro zum US-Dollar unter Druck geraten. Er musste die zuletzt erzielten Kursgewinne wieder abgeben", schreiben die Analysten der Helaba.

Datenseitig steht am Vormittag die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland im Kalender. Die Ökonomen der Helaba erwarten nur wenig Veränderung, ein kleines Plus erscheine aber möglich, hieß es. "Dass die Zinssenkungsspekulationen nochmals verstärkt werden, darf bezweifelt werden", so die Helaba.

kat/mha

ISIN EU0009652759 EU0009652759