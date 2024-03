Devisen Wien (Früh) - Euro zum US-Dollar fast unverändert

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar kaum verändert präsentiert. Er hielt gegen 9.35 Uhr bei 1,0833 Dollar, nachdem er am Vorabend bei 1,0834 Dollar notiert hatte.

Der Euro-Dollar-Kurs konnte die freundliche Tendenz der vergangenen Tage nicht fortsetzen, wohl auch, weil die europäische Stimmungslage enttäuscht hatte und die Zinssenkungserwartungen bezüglich der EZB diejenigen bezüglich der Fed übertreffen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.

Heute stehen die vorläufigen Verbraucherpreise in Deutschland, Frankreich und Spanien auf dem Programm, gefolgt von der Schnellschätzung der Teuerung im Euroraum morgen. Zudem steht mit dem PCE-Kerndeflator das bevorzugte Inflationsmaß der Fed zur Veröffentlichung an. Ein weiterer Rückgang der Inflation zeichnet sich im Jänner nicht ab, sodass die Zinsfantasie in den USA wohl kaum größer werden dürfte, hieß es weiter von den Experten.

