Devisen Wien (Mittag) - Euro steigt zum Dollar, Yen sehr fest

Der Euro hat sich am Montag zu Mittag gegenüber dem US-Dollar etwas gesteigert. Die Gemeinschaftswährung notierte bei 1,0945 Dollar. In der Früh hatte sie noch bei 1,0913 Dollar notiert.

Angesichts von US-Konjunktursorgen dürften Händler vermehrt auf etwas stärkere Zinssenkungen der Federal Reserve hoffen. Am Freitag hat ein schwacher amerikanischer Arbeitsmarktbericht die Verunsicherung angefacht. "Es kamen sogar Diskussionen über eine Notfall-Zinssenkung vor der September-Sitzung auf", so die Experten der Commerzbank.

Starke Kursbewegungen gab es beim japanischen Yen zu sehen, der sowohl gegen den Euro als auch den US-Dollar sowie andere wichtigen Währungen aufgewertet hatte. Gegenüber dem Yen notierte die Gemeinschaftswährung bei 155,812 - vor dem Wochenende lag sie noch bei knapp über 159 Yen.

Im konjunkturellen Mittelpunkt steht am Montag der ISM-Serviceindex in den USA. Dieser hat laut Helaba zuletzt mit einem Rückgang in den Kontraktionsbereich ebenfalls enttäuscht. "Die Vorgaben für den Juliwert vonseiten der regionalen Fed-Umfragen sind aber positiv und es wird ein Anstieg über die 50er Schwelle erwartet."

