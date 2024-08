Devisen Wien (Nachmittag) - Euro bei 1,0816 US-Dollar

Der Euro hat sich bis am Dienstagnachmittag gegenüber dem US-Dollar lediglich in engen Bahnen bewegt. Um 14.25 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0816 Dollar. Am Vorabend hatte sie bei 1,0821 Dollar gehalten. Nach Wachstumsdaten aus der Eurozone stand im weiteren Verlauf des Handelstags die deutsche Teuerung im Zentrum.

So ist die Inflationsrate in Deutschland im Juli überraschend gestiegen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich um durchschnittlich 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Befragte Ökonomen hatten damit gerechnet, dass die Teuerungsrate auf dem Juni-Wert von 2,2 Prozent verharren würde.

"Ein Blick auf die beiden Unterkomponenten der Kernteuerungsrate zeigt, dass weiterhin insbesondere die Preise von Dienstleistungen kräftig steigen, wobei der Preisdruck hier zuletzt eher sogar etwas zugenommen hat", hoben die Experten der Commerzbank hervor.

Hinsichtlich der Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) aus der Eurozone sahen die Commerzbank-Analysten eine zweigeteilte Wirtschaft im Euroraum. Sie stellten hier die Entwicklung Spaniens und Frankreichs jener Deutschlands gegenüber. Erneut habe ein starker Außenhandel das Wachstum gestützt. Das Wachstum belief sich im zweiten Quartal für den gesamten Euroraum auf plus 0,3 Prozent.

