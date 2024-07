Devisen Wien (Nachmittag) - Euro legt etwas zu

Der Euro hat sich am Freitagnachmittag ein wenig höher gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 15.15 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0860 Dollar, in der Früh waren es 1,0853 Dollar.

In den USA wurden am Nachmittag frische Inflationszahlen veröffentlicht, die allerdings weitgehend im Rahmen der Erwartungen lagen. Der Preisindex PCE stieg um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Vormonat hatte die Rate 2,6 Prozent betragen. Der Rückgang war so erwartet worden. Die Kernrate (ohne Energie und Nahrungsmittel) verharrte bei 2,6 Prozent. Hier war ein Rückgang auf 2,5 Prozent prognostiziert worden. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed.

Die Einkommen der privaten Haushalte in den USA sind im Juni moderater als erwartet gestiegen. Zum Vormonat erhöhten sie sich um 0,2 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet. Die Konsumausgaben stiegen wie erwartet um 0,3 Prozent.

"Nächste Woche tagt das FOMC, das über die Geldpolitik entscheidende Gremium der US-Notenbank. Die Leitzinsen werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unverändert bleiben. Die Märkte sollten aber Hinweise auf eine bevorstehende Zinssenkung im September bekommen", erwarten die Experten der Erste Group.

ISIN EU0009652759 EU0009652759