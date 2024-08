Devisen Wien (Verlauf) - Euro legt zum US-Dollar weiter zu

Der Euro hat am Montag im Verlauf seine Gewinne gegenüber dem US-Dollar weiter ausgebaut. Die Gemeinschaftswährung notierte um 15.15 Uhr bei 1,0987 Dollar. In der Früh hatte sie noch bei 1,0913 Dollar notiert.

Starke Kursbewegungen gab es weiterhin beim japanischen Yen zu sehen, der sowohl gegen den Euro als auch den US-Dollar sowie andere wichtigen Währungen aufgewertet hatte. Gegenüber dem Yen notierte die Gemeinschaftswährung bei 156,731 - vor dem Wochenende lag sie noch bei knapp über 159 Yen.

Angesichts von US-Konjunktursorgen dürften Händler vermehrt auf etwas stärkere Zinssenkungen der Federal Reserve hoffen. Am Freitag hat ein schwacher amerikanischer Arbeitsmarktbericht die Verunsicherung angefacht. "Es kamen sogar Diskussionen über eine Notfall-Zinssenkung vor der September-Sitzung auf", so die Experten der Commerzbank.

Im konjunkturellen Mittelpunkt steht am heutigen Handelstag der ISM-Serviceindex in den USA, der in Kürze veröffentlicht wird. Dieser hat laut Helaba zuletzt mit einem Rückgang in den Kontraktionsbereich ebenfalls enttäuscht. "Die Vorgaben für den Juliwert vonseiten der regionalen Fed-Umfragen sind aber positiv und es wird ein Anstieg über die 50er Schwelle erwartet."

Gesucht war am Montag überdies der Schweizer Franken, der gegenüber Euro und Dollar ebenfalls zulegen konnte. Hier verwiesen Marktbeobachter unter anderem auf die Unsicherheiten in Nahost.

sto/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759