Devisen Wien (Vormittag) - Euro bei 1,0836 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwochvormittag gegen den US-Dollar tiefer notiert. Gegen elf Uhr wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0836 US-Dollar gehandelt und lag unter dem Kurs vom Vorabend bei 1,0854 Dollar.

Am Vormittag wurde der Euro durch unerwartet schwache Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone belastet. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel überraschend auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten. "Der Einkaufsmanagerindex enttäuscht auf voller Linie", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. Die zähe wirtschaftliche Entwicklung im Währungsraum dürfte damit in die Verlängerung gehen.

Nun dürften die Blicke auf Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank Fed gerichtet sein. Auf dem Programm steht unter anderem eine Rede der Fed-Direktorin Michelle Bowman. Nach Einschätzung der Helaba-Experten könnte es "letzte Hinweise auf den geldpolitischen Ausblick geben, bevor die sogenannte 'Blackout Period' beginnt".

ISIN EU0009652759 EU0009652759