DHT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DHT hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 122,60 Prozent auf 284,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 128,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at