DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

US-Autoabsatz steigt 2023 zweistellig

Eine bessere Verfügbarkeit und eine höhere Nachfrage haben dem US-Automarkt im vergangenen Jahr zu einem Comeback verholfen. Dieses Jahr könnte sich jedoch als schwierig für die Autobauer erweisen. Die Lagerbestände steigen bereits wieder und die Kunden haben weniger Geld für Autokäufe zur Verfügung. Analysten prognostizieren für 2023 auf Basis der ersten vorliegenden Absatzzahlen knapp 15,5 Millionen verkaufte Autos in den USA. Das entspräche einem Anstieg von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Tesla mit gut 484.500 Auslieferungen im Quartal über dem Konsens

Tesla hat im vierten Quartal nach eigenen Angaben 484.507 Fahrzeuge ausgeliefert und 494.989 produziert. Das sind mehr als erwartet: Analysten hatten nach einem Factset-Konsens insgesamt 473.000 Auslieferungen prognostiziert. 2023 wurden damit 1,81 Millionen Tesla ausgeliefert, ein Plus von 38 Prozent im Jahresvergleich, während die Produktion um 35 Prozent auf 1,85 Millionen stieg.

Tesla stellt 2023 trotz Streik das beliebteste Auto in Schweden

Trotz der seit Oktober andauernden Arbeitsniederlegungen in Skandinavien ist das Tesla-Modell "Model Y" weiterhin sehr beliebt in Schweden. Die Baureihe war 2023 das absatzstärkste Modell in dem Land mit 16.400 Exemplaren, was 5,7 Prozent der gesamten Pkw-Verkäufe in Schweden entsprach. Im Vorjahr kam das Model Y auf einen Anteil von 2,3 Prozent. Auf Platz zwei und drei folgten die Volvo-Modelle XC-40 und XC-60.

Tesla ruft wegen Softwareproblems 1,6 Mio E-Autos in China zurück

Der US-Elektroautobauer Tesla ruft wegen eines Softwareproblems rund 1,6 Millionen Wagen in China zurück. Wie die zuständige Regulierungsbehörde des Landes am Freitag mitteilte, geht es um Probleme mit dem Fahrassistenzsystem sowie mit der Türschließung. Diese könnten zu Sicherheitsrisiken während der Fahrt führen und das Risiko einer Fahrzeugkollision erhöhen, warnte die Behörde.

Volvo Cars erzielt 2023 Absatzrekord - Wachstum im 4Q langsamer

Volvo Cars hat im vergangenen Jahr einen neuen Absatzrekord erzielt. Der schwedische Autobauer verkaufte 2023 insgesamt 708.716 Pkw, das waren 15 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dabei stieg der Absatz der vollelektrischen Fahrzeuge um 70 Prozent auf 113.419 Stück, von den Plug-in-Hybriden wurden mit 152.561 Stück 10 Prozent mehr verkauft, wie das Unternehmen, das mehrheitlich der chinesischen Zhejiang Geely Holding Group gehört, mitteilte.

