Discord Aktie
WKN DE: DISCRD / ISIN: NETDISCORD01
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01.05.2026 16:15:00
Die beste Discord-Alternative? TeamSpeak-Server selbst hosten | c't 3003
Discord steht wegen geplanter Alterschecks per Ausweis, Foto oder KI in der Kritik. Ist TeamSpeak plötzlich wieder die bessere Alternative?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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