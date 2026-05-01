Discord Aktie

Discord für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DISCRD / ISIN: NETDISCORD01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.05.2026 16:15:00

Die beste Discord-Alternative? TeamSpeak-Server selbst hosten | c't 3003

Discord steht wegen geplanter Alterschecks per Ausweis, Foto oder KI in der Kritik. Ist TeamSpeak plötzlich wieder die bessere Alternative?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Discord

mehr Nachrichten