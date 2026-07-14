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14.07.2026 17:15:24
Die Börsenbuben - Achterbahnfahrt im Dax 14.07.2026
Nachdem der Dax erst neue Höchststände erreicht hatte, stürzte er wieder auf unter 25.000 Punkte ab. Was waren die Gründe für den Auf- und Niedergang? Die Börsenbuben Mani Schmid und Uli Kirstein bringen Licht ins Dunkel der Kurse. Die SK Hynix, seit einiger Zeit stets unter den meistgehandelten Aktien an den Börsen München und gettex hat an der NASDAQ ein fulminantes Zweitlisting hingelegt und jetzt gibt es zwei "Aktien" im Handel. Was nun? Nicht nur die Commerzbank steckt in einer feindlichen Übernahme, auch die Hugo Boss AG. Doch der Ausgang dürfte unterschiedlich ausfallen. Und zuletzt: Bringen die Reformen der Regierung etwas mehr Zuversicht?
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