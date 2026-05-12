12.05.2026 17:21:40

Die Börsenbuben: Berichtssaison - besser wird es nicht!

Die Börsenbuben Mani Schmid und Uli Kirstein widmen sich vor allem der aktuellen Berichtssaison. Sie verlief bisher sehr viel besser als von vielen erwartet. Die US-Börsenaufsicht SEC will keine Quartalsberichte mehr einfordern - ein Angriff auf die Aktionärskultur oder ein Vorteil für mehr Unternehmen an der Börse? Außerdem wird es ernst um die Commerzbank, die Unicredit hat ein Übernahmeangebot unterbreitet. Wie geht es weiter? Und zuletzt: GameStop plant die Übernahme von eBay - wackelt da der Schwanz mit dem Hund?

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Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigten sich am zweiten Handelstag der Woche schwach. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
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