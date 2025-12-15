|
15.12.2025 13:57:01
Die Börsenbuben - Dax-Familie und Ausblick 2026
Im letzten Video des Jahres befassen sich die Börsenbuben Manfred Schmid und Ulrich Kirstein mit der Zinssenkung der Fed, Motto: Einigkeit sieht anders aus. Ende Dezember gibt es außerdem Änderungen in der Dax-Familie, die IPOs des Jahres Aumovio und TKMS kommen in den MDax, Ottobock in den SDax. Welche Auswirkungen das an der Börse hat, darüber berichtet Manfred Schmid. Außerdem klopfen wir ab, wie seine Prognosen von Dezember 2024 eigentlich zutrafen und ob er sich traut, wieder welche für 2026 abzugeben.
