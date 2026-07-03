03.07.2026 09:27:55

Die Börsenbuben - Über IPOs oder ungelegte Eier - 02.07.2026

Mani Schmid und Uli Kirstein unterhalten sich dieses Mal bei den Börsenbuben über die Entwicklung der SpaceX-Aktien und über angekündigte (und wieder abgesagte) Börsengänge. Sind Rüstungsaktien überhaupt attraktiv für Privatanleger angesichts der starken Abhängigkeit von Staatsaufträgen? BMW hat seine Vorzugsaktien eingestampft und in "normale" Aktien getauscht. Wird das Beispiel Schule machen und sind Vorzugsaktien so vorzüglich für Anleger?

Einfach reinsehen:

Und wer live dabei sein will, kann sich für Dienstag, den 14. Juli, um 15:00 Uhr, hier anmelden:

https://zoom.us/webinar/register/WN_dZ_qtjNZSjCqZZUIucHiOw

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