Die meistdiskutierten US-Aktien auf WallStreetBets

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.





First Republic Bank Western Alliance Tesla Charles Schwab NVIDIA JPMorgan SVB Financial Apple Bank of America C3.ai

Sowohl die First Republic Bank als auch die Western Alliance mussten gestern massive Kursverluste hinnehmen, da die Anleger ihre Anteile an kleinen Regionalbanken verkauften, weil sie befürchteten, dass sie ein ähnliches Schicksal wie die SVB erleiden könnten, und dies vor dem Hintergrund von Berichten, dass Verbraucher und Unternehmen ihr Geld zu größeren, finanziell sichereren Banken verlagern. Die Nachricht, dass sie Zugang zu mehr Finanzmitteln von der Federal Reserve erhalten haben, konnte die Befürchtungen nicht entkräften. First Republic, die auf ein Allzeittief gefallen war, bevor sie sich etwas erholte und auf dem niedrigsten Stand seit 2012 schloss, notierte heute um 48 % höher. Western Alliance, die ebenfalls auf einem Niveau schloss, das zuletzt vor mehr als zehn Jahren erreicht wurde, lag heute 35 % im Plus.





Die Aktie des Broker- und Bankhauses Charles Schwab, die gestern auf dem niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren schloss, da die Anleger sich Sorgen um das große Anlageportfolio des Unternehmens machten, stieg im vorbörslichen Handel um 9,8%. Die Bank sagte gestern, dass sie über reichlich Liquidität verfügt und dass die Art und Weise, wie sie ihr Vermögen verwaltet, "ganz anders ist als bei traditionellen Banken". Sie sei "gut positioniert, um das aktuelle Umfeld zu meistern, während wir weiterhin Kunden bedienen und die Zukunft der modernen Vermögensverwaltung aufbauen".





Trotz der Nachricht, dass Geld in größere Banken fließt, waren die größten Unternehmen nicht immun gegen die Schockwellen, die gestern den Finanzsektor erschütterten, aber auch sie erholen sich heute: JPMorgan stieg um 1,8 % und Bank of America um 3,5 %.





Apple steigt um 0,8% auf 151,66 $. Nach Ansicht von Evercore ISI verdient der iPhone-Hersteller eine höhere Bewertung im Vergleich zu seinen Big-Tech-Konkurrenten, da er eine höhere operative Effizienz aufweist, überdurchschnittliche Aktienrückkäufe tätigt und zuverlässig ist, wenn es um die Umsetzung seiner Pläne geht. Der Broker sagte, dass Apples Aufschlag "nicht nur gerechtfertigt ist, sondern sich im aktuellen Klima noch ausweiten könnte". Er bekräftigte seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 190 $. Apple und der Konkurrent Microsoft wurden von Itau BBA als Favoriten im Bereich Big Tech hervorgehoben, da sie "die stärksten Bilanzen und die höchste Rentabilität/Stabilität" hätten. Da nach dem Zusammenbruch der SVB die Befürchtungen hinsichtlich der Finanzierung im Tech-Bereich zunehmen, werden die größeren und finanziell stabileren Tech-Unternehmen immer attraktiver.





Halbleiteraktien sorgen weiterhin für Diskussionen. Die Citigroup erklärte gestern, dass NVIDIA, Microchip Technology und AMD zu den beliebtesten Aktien des Sektors gehören, während Micron Technology und Intel zu den unbeliebtesten gehören. Wir glauben, dass es eine Menge FOMO [Fear of Missing Out] gibt, wo Bären aufgeben und Aktien jagen, was zu Short Squeezes führt", sagte Analyst Christopher Danely. Chip-Aktien haben 2023 eine gemischte Performance gezeigt, wobei nur einige von ihnen vom Hype um künstliche Intelligenz und von der Hoffnung profitieren konnten, dass die zweite Jahreshälfte viel besser sein wird als die erste. NVIDIA ist seit Jahresbeginn um mehr als 60 % gestiegen, während AMD nur 28 % zugelegt hat und Microchip nur um 18 %. Die am wenigsten beliebten Chipaktien haben sich dagegen schwer getan: Intel hat in diesem Jahr nur um 0,8 % zugelegt, während Micron um 7 % gestiegen ist.





Abseits der SVB-Affäre legt Tesla um 0,8% zu. Sowohl CEO Elon Musk als auch BYD haben heute Medienberichte dementiert, wonach das US-Unternehmen die Zusammenarbeit mit seinem chinesischen Pendant bei Batterielieferungen eingestellt habe. Die Korea Economic Daily hatte am Wochenende berichtet, Tesla habe sich entschieden, den Vertrag über die Lieferung von Batterien für das Model 3 nicht zu verlängern, nachdem der bestehende Vertrag Anfang des Jahres ausgelaufen war. Dieser Medienbericht ist falsch. Die Beziehungen zwischen Tesla und BYD sind positiv", twitterte Musk. BYD sagte, der Bericht entspreche "nicht der tatsächlichen Situation".





Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



