Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Amazon, Apple, PayPal, Nikola, AMD und Coinbase)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



Apple Amazon AMD Shopify C3.ai PayPal NVIDIA Tesla Visa Coinbase

Die Apple-Aktie ist heute um 4,3 % gefallen und hat ein Drei-Wochen-Tief erreicht. Der iPhone-Hersteller könnte heute seine Bewertung von 3 Billionen Dollar verlieren, nachdem das Unternehmen zum dritten Mal in Folge einen Umsatzrückgang verzeichnet hat, der die Sorge um die Nachfrage nach Geräten und Mobiltelefonen schürt. Die Tatsache, dass sich die Aktien vor den Ergebnissen in der Nähe von Allzeithochs befanden und Apple eine erstklassige Bewertung genießt, bedeutete, dass die Messlatte vor den Ergebnissen hoch lag, was das Unternehmen anfällig für Gewinnmitnahmen machte. Ein Grund dafür, dass Apple weiterhin in der Gunst der Anleger steht, ist die Tatsache, dass sich die iPhone-Verkäufe im Vergleich zu denen der Konkurrenten als widerstandsfähiger erwiesen haben, obwohl die Nachfrage nach Smartphones eingebrochen ist. Ein Umsatzrückgang von 2,4 % im dritten Quartal und der anhaltende Rückgang der iPad- und Mac-Verkäufe lassen jedoch Zweifel aufkommen, wann es zu einer Erholung kommen wird. Das Update des größten Herstellers von Smartphone-Prozessoren, Qualcomm, Anfang dieser Woche wird ebenfalls nicht hilfreich sein, da es warnte, dass die schwierigen Bedingungen bis Ende 2023 anhalten werden. Apples Dienstleistungseinheit war der Lichtblick und wuchs doppelt so schnell wie die Wall Street erwartet hatte. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5 % auf 1,26 US-Dollar, was erfreulich ist, da die Analysten mit einem gleichbleibenden Ergebnis gerechnet hatten.

Analysten glauben, dass das vierte und letzte Quartal ein Wendepunkt sein könnte, unterstützt durch die mögliche Markteinführung des neuen iPhone 15 in den letzten Wochen des Berichtszeitraums. Berichten zufolge strebt Apple an, das Jahresvolumen konstant zu halten, obwohl höhere Preise einen höheren iPhone-Umsatz bedeuten sollten - der fast die Hälfte der Gesamteinnahmen von Apple ausmacht. Die Citigroup hat vor der Markteinführung des iPhone 15 eine 90-Tage-Katalysatorbeobachtung für Apple initiiert und festgestellt, dass die Aktie in der Vergangenheit fünf von sieben Fällen (und 7/7 gegenüber dem S&P 500!) zwischen der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals und der Einführung des neuesten Modells eine bessere Performance als der Nasdaq 100 gezeigt hat.

Amazon-Aktie: Zahlen schlagen alle Erwartungen

Die Amazon-Aktie steigt um 9,3 % auf dem höchsten Stand seit fast einem Jahr, nachdem sie im letzten Quartal eine beeindruckende Leistung erbracht hat und sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn schneller gewachsen ist als prognostiziert. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 11 % auf 134,4 Mrd. USD, der Betriebsgewinn verdoppelte sich auf 7,7 Mrd. USD und das verwässerte Ergebnis je Aktie verbesserte sich von einem Verlust auf einen Gewinn von 0,65 USD. Das ist sehr erfreulich, denn die Wall Street hatte mit einem Umsatzwachstum von nur 8,6 % gerechnet und ein EPS von 0,40 $ erwartet.



Das Umsatzwachstum von 12 % bei der Cloud-Computing-Sparte AWS war ebenfalls eine gute Nachricht, denn es lag über den von den Analysten erwarteten 10 %. Auch die riesige E-Commerce-Sparte kehrte zum Wachstum zurück, und zwar viel schneller als erwartet, was eine weitere gute Nachricht ist. Die Aussichten für die zweite Jahreshälfte waren bereits rosig, da die Analysten mit einer Verdoppelung der Gewinne rechneten, und die Ergebnisse werden die Märkte nur noch optimistischer stimmen, auch wenn viele Geschäftsbereiche des Unternehmens weiterhin sehr empfindlich auf die allgemeinen makroökonomischen Bedingungen reagieren. Amazons Umsatzprognose für das laufende Quartal lag folglich über den Erwartungen. Auch die Kosten beginnen endlich langsamer zu steigen als die Umsätze, was die Märkte davon überzeugt, dass der Inflationsdruck, der Amazon stärker als andere Big-Tech-Giganten getroffen hat, endlich nachlässt. Die Analysten hatten nach den Ergebnissen nichts als Lob übrig, was zu mehreren Kurszielerhöhungen führte.

Die PayPal-Aktien fallen um 2,0 %, nachdem sie nach den Zahlen auf ein Sieben-Wochen-Tief gefallen waren, als sich die Anleger darüber besorgten, dass die Margen im zweiten Quartal von 22,7 % im ersten Quartal auf 21,4 % gesunken war, da das Unternehmen mehr Rückstellungen für potenziell faule Kredite gebildet hatte. Dies überschattete ein ansonsten starkes Update.



Wir haben gesehen, dass Broker ihre Kursziele für PayPal gesenkt haben: KBW senkte seine Einschätzung auf 90 $, während Citigroup seine Einschätzung heute Morgen auf 100 $ reduzierte, aber die Aktie liegt immer noch weit unter diesen Schätzungen.



Airbnb-Aktie: Verlangsamung der Buchungen hält an

Die Aktien von Airbnb sind um 0,5 % gestiegen, während eine Verlangsamung des Wachstums und eine Abschwächung der Preise einen starken Gewinnanstieg und einen guten Ausblick trübten. Der Umsatz stieg im jüngsten Quartal um 18,1 % auf 2,48 Mrd. USD und lag damit knapp über der Prognose von 2,42 Mrd. USD, aber das war die langsamste Wachstumsrate in der Geschichte des Unternehmens, und die Analysten glauben, dass sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte weiter verlangsamen wird. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg um 75 % auf 0,98 US-Dollar und übertraf die Prognose von 0,78 US-Dollar deutlich.



Zusätzlich zur Verlangsamung der Buchungen meldete Airbnb einen leichten Anstieg der durchschnittlichen Tagespreise um 1 %, was darauf hindeutet, dass auch die Preise ihren Höhepunkt erreicht haben, mit einem Rückgang um 1 % in Nordamerika. Airbnb sagte, dass es Anzeichen dafür gibt, dass die Menschen in die Städte zurückkehren, aber internationale Reisen sind derzeit immer noch ein schneller wachsender Bereich. Die Umsatzprognose von 3,3 Mrd. bis 3,4 Mrd. US-Dollar für das laufende Quartal lag über den von der Wall Street erwarteten 3,2 Mrd. US-Dollar.



Dennoch äußerten sich die Börsianer weitgehend positiv zu den Ergebnissen. Piper Sandler bezeichnete Airbnb als "beeindruckend", sagte aber, dass es keinen klaren Weg gebe, wie das Unternehmen von hier aus weiter wachsen könne. Baird sagte, dass Airbnb eine starke Marke und eine starke Wettbewerbsposition hat, aber dass die Aussichten für die Nachfrage in der nächsten Zeit unsicher sind. Eine Reihe von Brokern hat heute Morgen ihr Kursziel erhöht, darunter JPMorgan auf 130 $, RBC auf 140 $, Mizuho auf 150 $ und Wedbush auf 145 $. TD Cowen senkte seine Einschätzung auf $145.

AMD-Aktien: Ist dies eine Kaufgelegenheit?

Die AMD-Aktie notiert heute 2,5 % höher. Der Chiphersteller verlor nach der Veröffentlichung der Ergebnisse Anfang der Woche an Boden, erholte sich aber gestern um 3,5%, nachdem Morgan Stanley sagte, dass der Rückschlag eine Kaufgelegenheit darstelle. Analyst Joseph Moore sagte, dass die jüngste Schwäche "eine wichtige Kaufgelegenheit" schaffe und er glaube, dass AMD von nun an ein "signifikanter Outperformer gegenüber Halbleitern" sei.



Das AMD-Quartal hätte eine Erleichterung sein sollen, da fast alle davon ausgingen, dass die Erwartungen für den Serverbereich deutlich unterschritten würden (was nicht der Fall war) und dass die Erwartung einer Margenerholung im PC-Bereich unrealistisch sei (was nicht der Fall war)", so Moore. Der Broker stuft die Aktie mit "Overweight" ein und gibt ein Kursziel von 138 $ an.



Piper Sandler ist der Ansicht, dass AMD zu den am besten positionierten Unternehmen gehört, um von der breiten makroökonomischen Akzeptanz der künstlichen Intelligenz im Technologiesektor zu profitieren". Der Konkurrent NVIDIA, der heute um 0,3 % zulegt, hat die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ist zur Nummer eins unter den KI-Halbleiteraktien auf dem Markt geworden, aber KI ist ein zu großer Umbruch, als dass ein einziges Unternehmen ein Monopol darauf hätte. In Anbetracht dessen könnten Anleger angesichts der hohen Bewertung von NVIDIA im Vergleich zu seinen Konkurrenten allmählich bessere Gelegenheiten als NVIDIA finden.

Nikola-Aktien: CEO tritt zurück

Wilde Zeiten beim Elektrofahrzeughersteller Nikola, dessen Aktie heute um mehr als 17% fällt und von einem Neunmonatshoch korrigiert. Präsident und CEO Michael Lohscheller ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten und wurde durch den Vorsitzenden Steve Girsky ersetzt. Steve Schindler wurde zum Vorsitzenden ernannt.



Diese Ankündigung erfolgte, nachdem Nikola für das letzte Quartal einen bereinigten Ebitda-Verlust von 125,1 Mio. $ gemeldet hatte, der geringer ausfiel als die Schätzung von 137,2 Mio. $, da Nikola versucht, so schnell wie möglich aus den roten Zahlen zu kommen.



Nikola hat Ende Juli mit der Produktion seines Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro-LKWs begonnen und rechnet damit, im September mit der Auslieferung beginnen zu können, nachdem bisher über 200 Stück bestellt wurden.



Diese Meldung kommt nur einen Tag, nachdem Nikola von seinen Aktionären die Genehmigung erhalten hat, mehr Kapital zu beschaffen, was die Befürchtungen hinsichtlich der Liquiditätslage des Unternehmens zerstreut. Nikola war gezwungen, das Treffen mit den Investoren zweimal zu verschieben, nachdem es nicht gelungen war, genügend Stimmen von den Kleinanlegern zu erhalten. Der genehmigte Plan gibt dem Unternehmen jedoch die Möglichkeit, mehr Aktien auszugeben und frisches Kapital zu beschaffen.

Coinbase-Aktie: Zuversichtlich, dass es sich gegen die SEC verteidigen kann

Die Aktien von Coinbase sind um 2,5 % gefallen und quotieren auf einem Drei-Wochen-Tief, nachdem das Unternehmen im letzten Quartal geringere Verluste und einen geringeren Umsatzrückgang als erwartet gemeldet hat. Die Kryptowährungshandelsplattform sagte, dass ihr Nettoverlust im letzten Quartal nur 97 Millionen Dollar betrug. Dies steht im Vergleich zu dem Rekord-Quartalsverlust von 1,1 Milliarden Dollar im Jahr zuvor! Der Umsatz sank um 12 % auf 707,9 Millionen Dollar, da die Volatilität der Kryptowährungen "Mehrjahrestiefs" erreichte, so Finanzchefin Alesia Haas, aber dies war höher als die von den Analysten prognostizierten 631,2 Millionen Dollar.



Der Gewinn wurde auch von einem zuversichtlichen Ton des Managements gegenüber dem regulatorischen Druck begleitet, dem Coinbase und die gesamte Branche ausgesetzt sind. Die SEC verklagte Coinbase im Juni, nachdem das Unternehmen beschuldigt wurde, eine illegale Börse zu betreiben, aber das Management sagte, es sei sicher, dass es sich verteidigen könne. In Bezug auf den Rechtsstreit mit der SEC möchte ich ganz klar sagen, dass wir glauben, dass wir gewinnen können. Wir gehen davon aus, dass wir gewinnen werden", sagte Chief Legal Officer Paul Grewal.



Mehrere Broker haben heute Morgen ihr Kursziel für Coinbase erhöht, darunter Piper Sandler auf 80 $, JPMorgan auf 64 $ und KBW auf 50 $.



