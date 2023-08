Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. AMD, SoFi, Apple, Palantir, Amazon und Nio)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



Palantir SoFi Advanced Micro Devices C3.ai Visa Apple NVIDIA Disney NIO Tesla

Advanced Micro Devices wird heute im Vorfeld der nach Börsenschluss erwartenden Quartalszahlen 2,8 % höher gehandelt. Es wird erwartet, dass der Halbleiterkonzern einen Umsatzrückgang von 18,8 % auf 5,3 Mrd. $ melden wird und damit das zweite Quartal in Folge einen Umsatzrückgang verzeichnet. Die schwache Nachfrage nach Spielen und anderer Hardware bleibt das Hauptproblem, aber die Märkte sind zuversichtlich, dass wir gegen Ende dieses Jahres und bis ins Jahr 2024 eine Erholung erleben könnten. Die größere Sorge könnte ein Rückgang bei den Chips für Rechenzentren sein, für die in diesem Quartal ein seltener Umsatzrückgang von 5,8 % erwartet wird. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird das vierte Quartal in Folge sinken, dieses Mal um 45 % auf 0,57 US-Dollar. In der zweiten Jahreshälfte dürften die Erträge jedoch wieder steigen, da sich die Vergleichszahlen normalisieren. NVIDIA hat alle Schlagzeilen gestohlen, da der Ausbruch der künstlichen Intelligenz im Jahr 2023 die Märkte in Atem hält und AMD und andere in den Schatten stellt. KI ist jedoch ein zu großer Durchbruch, als dass er von einem einzigen Unternehmen monopolisiert werden könnte, und man darf gespannt sein, wie der Rest der Halbleiterbranche aufholen kann. Der Kommentar zum Thema KI wird entscheidend sein, da das übrige Geschäft von AMD weiterhin unter Druck steht.

Einer der wichtigsten Punkte, auf die man bei den Ergebnissen von AMD achten sollte, ist die Frage, ob das Unternehmen in der Lage war, die Marktanteilsgewinne der letzten Jahre zu halten, da NVIDIA Aufträge im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) für sich gewinnen konnte, und nachdem sein größter Rivale bei Computerprozessen, Intel, letzte Woche sagte, dass es nach einem Marktanteilsverlust wieder Aufträge zu gewinnen beginnt. Die Aktien der beiden Unternehmen werden wahrscheinlich von den heutigen AMD-Ergebnissen beeinflusst werden. Intel steigt um 0,3 % %, nachdem es gestern kurzzeitig ein Ein-Jahres-Hoch erreicht hatte, und NVIDIA verliert 0,3 %.

Apple fällt um 0,2 % auf 196 $, nachdem TD Cowen heute Morgen sein Kursziel für die Aktie von 195 $ auf 220 $ angehoben hat. Damit ist Apple der jüngste Broker, der der Aktie nach wie vor ein erhebliches Aufwärtspotenzial attestiert, da sie sich weiterhin in der Nähe ihrer Allzeithochs bewegt! Die Wall Street geht davon aus, dass Apple am Donnerstag einen Umsatzrückgang von 1,7 % im Vergleich zum Vorjahr und einen lauen Anstieg des Gewinns pro Aktie von 0,3 % melden wird. Die Nachfrage nach Geräten ist nach wie vor rückläufig und das Quartal ist in der Regel saisonal schwach, da wir auf das nächste iPhone-Modell warten, das im September auf den Markt kommt. In der Zwischenzeit ist Foxconn auf dem Radar, nachdem Bloomberg berichtet hat, dass das Unternehmen, das auch unter dem Namen Hon Hai Precision bekannt ist und der größte Apple-Zulieferer ist, plant, seine Investitionen in Südindien um 1,2 Mrd. USD zu erhöhen, um dort zwei neue Fabriken zu errichten, um die Abhängigkeit von China zu verringern.

Disney steigt um 0,6 % und erreicht ein Zwei-Wochen-Hoch. Das Haus der Maus zieht die Aufmerksamkeit auf sich, nachdem die Financial Times berichtet hat, dass CEO Bob Iger zwei ehemalige Führungskräfte - Kevin Mayer und Tom Staggs - als Berater zurückgeholt hat, um eine Strategie zu entwickeln, was mit seinen TV-Netzwerken, einschließlich ESPN, geschehen soll. Den Berichten zufolge werden sie die strategischen Optionen für ESPN prüfen, nachdem das Unternehmen bereits erklärt hat, dass es einen Partner finden möchte, der es vorwärts bringt.

Amazon notiert 1,3 % schwächer, nachdem das Unternehmen angekündigt hat, bis 2037 rund 7,2 Mrd. USD in seine Cloud-Computing-Rechenzentren in Israel zu investieren und seine Dienste in dem Land einzuführen. Der Markteintritt in Israel ist das 32. Land, in das Amazon eintritt. Amazon legt seine Ergebnisse am Donnerstag vor, wenn die Märkte einen Umsatzanstieg von 8,5 % im Vergleich zum Vorjahr und eine enorme Verbesserung der Gewinne prognostizieren, da die Vergleiche einfacher werden. Das Hauptaugenmerk wird auf den Amazon Web Services liegen, die den Großteil der Gewinne erwirtschaften. Es wird erwartet, dass der Cloud-Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 21,7 Mrd. USD steigen wird. Dies ist das sechste Quartal in Folge mit einem langsameren Wachstum, da die Unternehmen ihre IT-Ausgaben zurückfahren, und die Märkte erwarten, dass dieses Wachstum erst Ende 2023 wieder einsetzt. Es besteht die Hoffnung, dass Amazon die schwächeren Unternehmensausgaben durch neue KI-Nachfrage ausgleichen kann, auch wenn dies einige Zeit in Anspruch nehmen könnte. Die Märkte werden jedoch auch darauf achten, wie sich das E-Commerce-Geschäft des Unternehmens entwickelt, da sie sich auf die Entwicklung der US-Wirtschaft und der Weltwirtschaft sowie die Entwicklung der Verbraucherausgaben konzentrieren.

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Derweil fällt Uber um 6,1 %, nachdem das Unternehmen im letzten Quartal erstmals einen Betriebsgewinn von 326 Mio. USD erzielt hat. Das Mitfahr- und Essenslieferunternehmen hat dank Gewinnen aus Investitionen und Veräußerungen bereits zuvor Gewinne nach Steuern ausgewiesen, aber der operative Gewinn ist ein Meilenstein, da er zeigt, dass das Tagesgeschäft profitabel ist. Das bereinigte Ebitda stieg auf 916 Millionen US-Dollar und lag damit deutlich über der Prognose von 844,5 Millionen US-Dollar. Die Prognose für das bereinigte Ebitda von 975 Mio. $ bis 1,03 Mrd. $ für das dritte Quartal war ebenfalls rosiger als die von den Analysten prognostizierten 919 Mio. $. Electrek berichtete gestern, dass Uber 100 Model Y von Tesla kauft, um sie in Tokio in Japan einzusetzen.

Tesla verliert 2,3 %. Laut Bloomberg soll das Unternehmen fast 100 Millionen Dollar von der US-Regierung für den Bau von neun Ladestationen verlangen, die elektrische Sattelschlepper entlang einer Strecke zwischen der südlichen Grenze von Texas und Nordkalifornien versorgen können. In dem Bericht, der sich auf E-Mails beruft, heißt es, dass Tesla den Bau von acht Ladestationen an jeder Haltestelle vorschlägt, um seinen eigenen Semi und weitere vier, die Modelle von Konkurrenten versorgen könnten, zu bedienen.

Rivian fällt heute um 2,4 %, nachdem Cantor Fitzgerald den Hersteller von Elektrofahrzeugen von "Overweight" auf "Neutral" herabgestuft hat, da die jüngste Rallye die Bewertung des Unternehmens zu sehr in die Höhe getrieben hat und der Wettbewerb auf dem Markt zunimmt. Das Kursziel wurde von $27 auf $29 angehoben.

NIO verliert 3,6 % und fällt von einem 10-Monats-Hoch, nachdem der chinesische Elektrofahrzeughersteller bekannt gab, dass er im Juli 20.462 Fahrzeuge ausgeliefert hat, was mehr als doppelt so viel ist wie im Vorjahr und einen deutlichen Anstieg gegenüber den 10.707 ausgelieferten Fahrzeugen im Vormonat darstellt. Damit hat das Unternehmen seit Anfang 2023 insgesamt knapp über 75.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Der deutliche Anstieg der Auslieferungen im Vergleich zum Vormonat ist auf den neuen ES6 zurückzuführen. Allein im Juli wurden mehr als 10.000 ES6 ausgeliefert, nachdem er Ende Mai auf den Markt gekommen war. Die heutige Aktualisierung wird die Hoffnung bestärken, dass die Auslieferungen mit der Einführung neuer Modelle weiter ansteigen werden.

Palantir gewinnt 1,1 %, da die KI-induzierte Rallye, die die Aktie auf ein neues 20-Monats-Hoch brachte, ins Stocken gerät. Die jüngste Rallye erhielt neuen Auftrieb durch eine letzte Woche veröffentlichte Notiz von Wedbush, die die Coverage des Unternehmens mit einem Outperform-Rating einleitete, da sie voraussagte, dass Palantir ein "wichtiger Akteur in der KI-Revolution im nächsten Jahrzehnt" werden wird. Das Unternehmen gab bekannt, dass es einen Vertrag über die Bereitstellung seiner Softwareplattform erhalten hat, um das US-Verteidigungsministerium bei der Verbesserung der Koordination mit kommerziellen Frequenzlizenzen zu unterstützen.

SoFi fällt um 8,3 %, da die Bewertung im Vergleich zu den Erwartungen der Makler weiterhin hoch ist, obwohl mehrere Broker ihr Kursziel für die Aktie heute Morgen erhöht haben, darunter Credit Suisse auf $9,50, Stephens auf $12, Jefferies auf $15 und BofA Global Research auf $11,50. In der Zwischenzeit stufte KBW das Fintech-Unternehmen auf "Underperform" herab, obwohl es sein Kursziel auf 7,50 $ anhob, da die jüngste Rallye die Bewertung des Unternehmens in die Höhe getrieben hatte. Auch BTIG senkte heute Morgen sein Kursziel von 14 auf 13 $.

Alle US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:









Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.