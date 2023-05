Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Apple, AMD, Sofi, Nvidia und First Republic Bank)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



AMD C3.ai NVIDIA First Republic Bank PacWest Bancorp Visa JPMorgan Apple SoFi Western Alliance

Alle Augen richten sich heute auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve, wobei die Märkte davon ausgehen, dass die Zentralbank die Zinssätze um 25 Basispunkte anheben wird. Die Entscheidung wird um 20:00 Uhr getroffen werden, wobei der Vorsitzende Jerome Powell um 20:30 Uhr sprechen wird. Laut dem CME FedWatch Tool rechnen die Märkte derzeit mit einer 88%igen Chance, dass die Zinssätze um 25 Basispunkte angehoben werden, um die 5%-Marke zu überschreiten, und nur eine 12%ige Chance, dass sie unangetastet bleiben. Dies würde die Zinssätze auf den höchsten Stand seit 16 Jahren bringen. Vorerst gehen die Märkte davon aus, dass eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte die letzte sein wird und dass die Fed sie bis November beibehalten wird, wenn die Zinsen zum ersten Mal in diesem Zyklus gesenkt werden. Das Wiederaufleben der Ängste um die Stabilität des Bankensektors, gepaart mit der Sorge um einen möglichen Zahlungsausfall der USA im Zuge des politischen Streits um die Schuldenobergrenze, erschwert die Lage für die Fed.

Dies folgt auf den Zusammenbruch der First Republic Bank. Die Regionalbank konnte die Krise, die durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im März ausgelöst wurde, nicht überstehen, was zu einem Ansturm von Auszahlungen bei der Regionalbank führte, die in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 über 100 Mrd. USD aus der Bank abzogen. JPMorgan, die größte Bank der USA, erklärte sich rasch bereit, den Großteil der Aktiva von First Republic zu übernehmen, nachdem das Unternehmen von den Aufsichtsbehörden unter die Fittiche genommen worden war. Durch die Übernahme wird die Bilanz von JPMorgan um Kredite im Wert von 173 Mrd. USD, Wertpapiere im Wert von 30 Mrd. USD und Einlagen im Wert von 92 Mrd. USD aufgestockt. 84 Filialen von First Republic werden als JPMorgan Chase-Filialen wiedereröffnet.

Visa und Mastercard notieren leicht im Minus und bauen ihre gestrigen Verluste weiter aus, nachdem Mizuho darauf hingewiesen hat, dass sich der Marktanteil der beiden Zahlungsriesen verschlechtert. Analyst Dan Dolev sagte, dass ihr Anteil an den zusätzlichen persönlichen Konsumausgaben im ersten Quartal 2023 weiter zurückging. Visa geriet zusätzlich unter Druck, nachdem aus den Unterlagen hervorging, dass der Vorstandsvorsitzende Alfred Kelly Jr. am 1. Mai 7.500 Aktien des Unternehmens für rund 1,75 Mio. $ zu einem Durchschnittspreis von 232,87 $ pro Aktie verkauft hatte, was über dem heutigen vorbörslichen Kurs von 226,87 $ lag.

Die Chip-Aktien stehen weiterhin im Fokus, nachdem Advanced Micro Devices gestern am späten Abend seine Ergebnisse veröffentlicht hat. Die Aktie fiel um 7,3 % und eröffnete auf einem Sieben-Wochen-Tief bei 83,38 $, nachdem die Umsatzerwartungen im letzten Quartal verfehlt wurden und der Ausblick für das laufende Quartal schwächer als erwartet ausfiel. Der Umsatz mit Chips für Rechenzentren, PCs und Spielkonsolen blieb im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurück, wobei der Gesamtumsatz zum ersten Mal seit 2019 sank, und AMD sagte, dass der Gesamtumsatz im zweiten Quartal bei etwa 5,3 Milliarden US-Dollar liegen wird, was weit unter den von Analysten erwarteten 5,5 Milliarden US-Dollar liegt. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 0,60 US-Dollar über der Prognose von 0,57 US-Dollar. Die kurzfristigen Herausforderungen überschatteten den Kommentar des Managements, dass sich die Lage in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 verbessern sollte. Wir sind weiterhin zuversichtlich für unser Wachstum in der zweiten Jahreshälfte, da sich die PC- und Servermärkte stärken und unsere neuen Produkte anlaufen", sagte CFO Jean Hu. Das Unternehmen plant, in diesem Jahr seinen neuen MI300-Chip auf den Markt zu bringen, der mit den Chips von NVIDIA konkurrieren wird, die für Projekte der künstlichen Intelligenz eingesetzt werden. Eine Reihe von Brokern hat heute Morgen ihre Einschätzung zu AMD angepasst: TD Cowen senkte seine Einschätzung auf $115 von $120, während Raymond James sein Ziel auf $110 von $115 senkte. In der Zwischenzeit hoben einige ihre Einschätzung an, darunter Susquehanna auf $120 von $115, Jefferies auf $100 von $90 und JPMorgan auf $92 von $82. Dies wirkt sich auf andere Chiphersteller aus, wobei der Konkurrent Intel aufgrund der Nachricht um 1,8% stieg.

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

NVIDIA verliert derweil 0,7%. Der wertvollste Chiphersteller der Welt ist auf Widerstand gestoßen, nachdem er kürzlich den höchsten Stand seit Anfang 2022 erreicht hatte. Dennoch hat sich der Wert der NVIDIA-Aktie im Jahr 2023 fast verdoppelt und den breiteren Markt deutlich übertroffen, was zu einer überhöhten Bewertung führt, die durch die große Hoffnung gestützt wird, dass künstliche Intelligenz einen neuen Katalysator darstellen kann. NVIDIA wird derzeit mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 59,8 gehandelt, mehr als doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt!

Apple wird der letzte der großen Tech-Unternehmen sein, der in dieser Saison seine Quartalszahlen am Donnerstag veröffentlichen wird. Es wird erwartet, dass das Unternehmen das zweite Quartal in Folge mit niedrigeren Umsätzen und Gewinnen melden wird, da die Nachfrage nach iPhones und anderer Hardware weiterhin auf dem Prüfstand steht. Derzeit besteht die Hoffnung, dass die Talsohle durchschritten ist und sich die Lage im laufenden Quartal erholt, was die Apple-Aktie auf den höchsten Stand seit acht Monaten getrieben hat - auch wenn sie auf einigen Widerstand stößt.

SoFi steigt um 0,9 % auf 4,95 $ und erholt sich vom niedrigsten Stand seit fast vier Monaten, nachdem die Aktie nach den jüngsten Ergebnissen stark gefallen war. Der Ausblick war der Hauptgrund für die Besorgnis, da erwartet wird, dass das starke bereinigte Ebitda im ersten Quartal in den verbleibenden Quartalen auf der Grundlage der Prognosen nachlassen wird, während die Galileo-Konten ebenfalls zurückgingen. Wedbush stufte die Aktie gestern von Outperform auf Neutral herab und senkte das Kursziel von $8 auf $5, wobei sie ein Abwärtsrisiko für die Margen aus dem Verkauf und die Fair-Value-Bewertungen des Kreditportfolios" anführte. Der Broker erklärte, dass der Wert des Kreditportfolios negativ beeinflusst werden könnte, sobald die Kreditvergabe wieder aufgenommen wird. Auch die Credit Suisse senkte ihr Kursziel auf 7,00 $ von 7,50 $ gestern.

Alle US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:









Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.