Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. C3.ai, Microsoft, AMC, Tesla und Apple)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



NVIDIA C3.ai Tesla Visa Apple AMC Entertainment First Republic Bank Toronto Dominion Bank Microsoft Charles Schwab

NVIDIA fällt und entfernt sich von den jüngsten Jahreshöchstständen, nachdem Alphabet's Google sagte, dass seine Supercomputer, die seine Modelle der künstlichen Intelligenz antreiben und trainieren, schneller und umweltfreundlicher sind als vergleichbare Systeme des Chipherstellers. NVIDIA feierte seinen stärksten Quartalsgewinn in den ersten drei Monaten des Jahres 2023, weil die Märkte davon überzeugt sind, dass das Unternehmen einen bedeutenden Vorsprung bei der Bereitstellung der Hardware hat, die für die KI benötigt wird, und CEO Jensen Huang sagte, er erwarte, dass das Unternehmen im Laufe des nächsten Jahres erhebliche Einnahmen erzielen wird. Aber Alphabet sagte, dass sein Supercomputer bis zu 1,7 Mal schneller und 1,9 Mal energieeffizienter ist als ein System, das den A100-Chip von NVIDIA verwendet. Wichtig ist, dass wir nicht wissen, wie er im Vergleich zum neuen H100-Chip von NVIDIA abschneidet, der kürzlich in Produktion gegangen ist. Die Aktien von Alphabet steigen um 1,3 % und eröffnen auf dem höchsten Stand seit etwa zwei Monaten. Nachdem es Alphabet nicht gelungen ist, den Markt mit seiner ersten KI-Software zu überzeugen, hat das Unternehmen nun zurückgeschlagen und versucht, mit seiner Hardware zu beeindrucken.

Die Cloud-Computing-Giganten Amazon und Microsoft stehen im Mittelpunkt einer neuen Untersuchung der britischen Aufsichtsbehörden, die befürchten, dass ihre Dominanz den Wettbewerb einschränkt. Die Regulierungsbehörde Ofcom sagte, es gebe Beweise dafür, dass die Firmen Praktiken anwenden, die den Wechsel zwischen Cloud-Anbietern erschweren, und erklärte, sie sei "besonders besorgt" über die beiden Unternehmen, da sie bis zu 70 % des Marktes kontrollieren. Zum Vergleich: Der nächstgrößte Konkurrent ist Google Cloud, der laut Ofcom nur einen Anteil von 5 bis 10 % hat. Die hohen Hürden für einen Wechsel schaden bereits dem Wettbewerb in einem schnell wachsenden Markt", sagte Ofcom-Direktor Fergal Farragher. Wir sind der Meinung, dass eine eingehendere Prüfung erforderlich ist". Die Behörde bittet nun die Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition & Markets Authority) um eine Untersuchung des Marktes und plant, bis zum 5. Oktober einen Abschlussbericht vorzulegen.

C3.ai ist gefallen und knüpft damit an den starken Rückgang von 26 % an, der gestern zu verzeichnen war, nachdem der Leerverkäufer Kerrisdale Capital an den Wirtschaftsprüfer geschrieben und dem Unternehmen "schwerwiegende Buchhaltungs- und Offenlegungsprobleme" vorgeworfen hatte. Dies folgt auf eine vernichtende Bewertung von C3.ai im März, in der es hieß, dass die "spekulativen Flammen nicht mehr lange hell brennen werden, da die Realitäten von C3's schwacher Kundenbindung, scheiternden Vertriebspartnerschaften und finanziellem Druck eine wahrscheinlich schmerzhafte Realitätsprüfung herbeiführen werden". Die jüngsten Vorwürfe besagen, dass C3.ai "eine äußerst aggressive Buchführung verwendet hat, um seine Gewinn- und Verlustrechnung aufzublähen, um die Schätzungen der Sell-Side-Analysten für den Umsatz und bestimmte Gewinnkennzahlen zu erfüllen und eine erhebliche Verschlechterung der zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit zu verbergen". C3.ai reagierte darauf mit der Aussage, der Bericht sei ein "höchst kreativer und durchsichtiger Versuch", den Aktienkurs nach unten zu drücken. Bemerkenswert ist, dass Kerrisdale nicht das einzige Unternehmen ist, das C3.ai nach der Rallye im Jahr 2023 leerverkauft, da laut Daten von Fintel über 27 % des Streubesitzes des Unternehmens geshortet werden.

Alles was Sie über die C3.ai Aktie wissen müssen: Ausführliche Analysen

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden: Jetzt kostenlos in der Demo testen



Apple hat gestern kurzzeitig ein Sieben-Monats-Hoch erreicht. Die deutschen Aufsichtsbehörden erklärten, dass Apple stärker überwacht werden sollte, da es ein so bedeutendes Unternehmen auf mehreren Märkten ist, einschließlich hochwertiger mobiler Geräte und der Entwicklung von Komponenten wie Prozessoren und Software. Auf der Grundlage dieser Entscheidung können wir gezielt gegen wettbewerbsgefährdende Praktiken vorgehen und diese wirksam verhindern", sagte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts. Die neue Einstufung von Apple bedeutet, dass das Unternehmen zusammen mit Alphabets Google und Meta zu den Aktien gehört, die als äußerst wichtig für den Wettbewerb angesehen werden. Apple hat sich für die Hauptstadt Mumbai entschieden, weil das Unternehmen hofft, dass das Land nicht nur ein wichtiger Teil seiner Lieferkette, sondern auch ein großer Absatzmarkt werden kann. Apple veröffentlichte ein Bild des neuen Ladens, nannte aber kein Eröffnungsdatum.

Tesla könnte von einem zweitägigen Ausverkauf erholen, der durch die Verkaufszahlen für das erste Quartal ausgelöst wurde. Obwohl Tesla in diesem Zeitraum Rekordproduktions- und -auslieferungszahlen meldete, gab es nur eine geringfügige Verbesserung im Vergleich zum Vorquartal. Dies hat Befürchtungen genährt, dass Preissenkungen nicht nur die Margen beeinträchtigen, sondern auch nicht den erhofften Nachfrageschub bringen. Dies wiederum hat Befürchtungen geweckt, dass Tesla die Preise weiter senken muss und die Rentabilität noch weiter leidet.

Die Banken sorgen im Internet immer noch für viel Diskussionsstoff. Die Ängste vor einer Ansteckung haben nachgelassen, aber die Bankaktien haben Mühe, sich zu erholen, da sich die Aussichten für die Branche nach der Krise, die durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im letzten Monat ausgelöst wurde, drastisch verändert haben. Jamie Dimon, der Chef der größten US-Bank JPMorgan und der einzige CEO unter den Großbanken, der den Finanzcrash von 2008 überlebt hat, warnte erst diese Woche, dass die US-Bankenkrise "noch nicht vorbei" sei und dass es "noch jahrelang Auswirkungen geben wird". Das gibt einen düsteren Ton an, während wir uns darauf vorbereiten, dass die Banken nächste Woche die nächste Gewinnsaison einläuten werden.

First Republic, die im Mittelpunkt der Besorgnis über die Gesundheit kleinerer regionaler Kreditgeber steht, fällt heute. Leerverkäufer haben nach Angaben des Finanzdatenunternehmens Ortex im März rund 848 Mio. USD mit Wetten gegen die Bank verdient. Laut Ortex war dies der profitabelste Leerverkauf im vergangenen Monat, da die Bank um mehr als 88 % eingebrochen war.

Charles Schwab, das sich nach dem Einbruch im Zuge der Krise ebenfalls nur schwer erholen konnte, obwohl es betonte, dass es über genügend Kapital verfügt, um alles zu überstehen, was auf es zukommt, quotiert heute niedriger. Jefferies senkte sein Kursziel für den Broker und die Bank auf 62 $ von 80 $ heute Morgen. Die Credit Suisse reduzierte ihre Einschätzung gestern auf 65,50 $ von 68 $.

Die Differenz zwischen den Aktien von AMC Entertainment und den APE-Vorzugsaktien ist nach wie vor groß, auch wenn sie sich verringert hat, seit die Kinokette den Rechtsstreit mit den Aktionären beigelegt und damit den Weg für die Umwandlung der APE-Aktien in Stammaktien geebnet hat. AMC hat eine Welle von APE-Vorzugsaktien ausgegeben, nachdem es nicht in der Lage war, auf normalem Wege Barmittel zu beschaffen, und plant nun, diese in AMC-Stammaktien umzuwandeln, was die Aktionäre erheblich verwässern wird. Einige Anleger hatten sich dagegen gewehrt, aber sie haben sich nun gefügt. Die AMC-Aktien sind heute gestiegen, während die APE-Aktien gefallen sind. Der Schritt öffnet auch die Tür zu einer erheblichen Verwässerung, da mehr APE-Aktien ausgegeben werden können. B Riley warnte, dass dies "den Weg frei macht für eine potenziell massive Kapitalerhöhung".

Alle US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden: Jetzt kostenlos in der Demo testen





Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.