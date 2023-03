Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Credit Suisse, UBS, NVIDIA, AMD)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



Credit Suisse UBS First Republic Bank NVIDIA JPMorgan C3.ai Advanced Micro Devices Eni Tesla Charles Schwab

Die Aktien von Banken fallen weiter, da eine Rettungsaktion für die angeschlagene Schweizer Bank Credit Suisse die Nervosität über den Zustand des globalen Finanzsystems nicht lindern kann. Die Zentralbanken und Aufsichtsbehörden haben sich am Wochenende auf eine Vereinbarung geeinigt, nach der der größere Konkurrent UBS die Credit Suisse für 3 Mrd. CHF übernimmt und bis zu 5,4 Mrd. CHF an Verlusten übernimmt. Dies soll den Märkten etwas mehr Sicherheit geben, konnte aber einen Ausverkauf nicht verhindern, so dass der STOXX Europe 600 Banks Index heute um 1,5 % fiel. Die Aktien der Credit Suisse sind an der NYSE um 58% gefallen und haben mit 0,84 $ einen neuen historischen Tiefststand erreicht, während die UBS-Aktie im frühen Handel 1,9% nachgibt. Die Übernahme hat auch auf dem Anleihemarkt neue Bedenken ausgelöst, nachdem die Aufsichtsbehörden beschlossen hatten, die Inhaber von zusätzlichen Tier-1-Anleihen der Credit Suisse im Wert von 17 Mrd. USD zu entschädigen, indem sie erklärten, dass diese mit Null bewertet werden.





Das rasche Eingreifen in Bezug auf die Credit Suisse ist die zweite Intervention innerhalb weniger Wochen, nachdem die US-Aufsichtsbehörden nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank Anfang des Monats eingeschritten sind, um die Lage zu beruhigen, aber es ist klar, dass die Märkte noch nicht davon überzeugt sind, dass die Situation vorbei ist. Die Aufsichtsbehörden planen, den Verkaufsprozess für die SVB wieder aufzunehmen, nachdem es nicht gelungen ist, einen Käufer zu finden, wie ungenannte Quellen gegenüber Reuters erklärten. Es wird vermutet, dass die Behörden bereit sind, die Bank aufzulösen, um Bieter anzulocken, wobei eine Auktion für die Privatbank, die sich an vermögende Privatpersonen richtet, am Mittwoch abgeschlossen werden soll. In der Zwischenzeit ist die New York Community Bancorp vorbörslich um 18,7 % gestiegen, nachdem ihre Tochtergesellschaft, die Flagstar Bank, einen bedeutenden Teil der Einlagen und Kredite der Signature Bank übernommen hat.





Kleinere Regionalbanken haben die Hauptlast der Krise in den USA zu tragen: Die First Republic Bank ist um weitere 20 % gefallen und eröffnet heute Morgen auf einem neuen Allzeittief. S&P Global stufte die Bank zum zweiten Mal herab und setzte sie weiter auf "Ramschstatus" herab, da die Befürchtungen über einen Abfluss von Einlagen und den Zustand der Liquidität zunehmen. Dies geschah vor dem Hintergrund von Medienberichten, wonach First Republic Gespräche über die Beschaffung von Kapital von anderen Banken oder privatem Beteiligungskapital durch die Ausgabe neuer Aktien führt, während das Unternehmen weiterhin nach einem potenziellen Käufer für die gesamte Bank sucht. Dies macht die Anleger nervös und deutet darauf hin, dass die Einlagenspritze einer Gruppe großer US-Banken in Höhe von 30 Mrd. USD in der vergangenen Woche nicht ausreicht, um das Unternehmen vor Schwierigkeiten zu bewahren.





Charles Schwab fällt heute Morgen um 0,2%. Der Broker und die Bank gehörten zu den ersten Leidtragenden, als der Ausverkauf der Bankaktien begann, erholten sich aber letzte Woche stetig, als sie bekannt gaben, dass sie starke Zuflüsse von Kunden verzeichneten, ihre Gesamtvermögensbasis vergrößerten und Befürchtungen eines Ansturms auf die Einlagen abwehren konnten. Die Geschäftsleitung erklärte, sie sei zuversichtlich, was ihren Ansatz und ihre Fähigkeit angeht, die Kunden weiterhin zu betreuen, unabhängig davon, was die Wirtschaft auf sie zukommen lässt. Charles Schwab bleibt dank seiner konservativen Bilanz [und] seiner starken Liquiditätsposition ein sicherer Hafen in einem Sturm", so das Unternehmen in einer Erklärung vom Freitag.





Der Elektrofahrzeughersteller Tesla verliert zu Beginn der neuen Handelswoche 0,4 %. Ein Beamter in Indonesien sagte, dass die Gespräche mit Tesla über eine mögliche Investition in dem Land weiterlaufen. Luhut Panjaitan, der koordinierende Minister für maritime Angelegenheiten und Investitionen, sagte, die Verhandlungen würden fortgesetzt, da das Land bis Mitte 2025 neue Batterieproduktionsanlagen in Betrieb nehmen wolle.





NVIDIA steigt um 0,2% und bereitet sich auf den Start seiner dreitägigen Entwicklerkonferenz heute vor. Die Grundsatzrede wird am Dienstag von CEO und Gründer Jensen Huang gehalten. Künstliche Intelligenz wird bei der Veranstaltung im Mittelpunkt stehen, was für weitere Aufregung sorgen dürfte. Analysten glauben, dass das Unternehmen ein Gewinner sein wird, da es die Hardware liefert, die für die energieintensive Technologie benötigt wird.





Die Aktie des Halbleiterherstellers AMD fällt um 0,4% auf 97,42 $, obwohl der Broker Raymond James heute Morgen sein Kursziel von 100 $ auf 115 $ anhob und sein "Strong Buy"-Rating beibehielt, da es erste Anzeichen dafür gibt, dass sich die PC-Verkäufe zu erholen beginnen und die Nachfrage nach programmierbaren Chips weiter steigt.





Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



