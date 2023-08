Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Home Depot, Alibaba, AMC, NVIDIA, US Steel und Tesla)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



NVIDIA US Steel Tesla C3.ai AMC Entertainment Home Depot PayPal Visa Advanced Micro Devices Eli Lilly

Home Depot-Aktie: Ausblick überschattet positive Ergebnisse

Neben den neuesten US-Einzelhandelsumsatzdaten haben wir heute erfahren, dass Home Depot im letzten Quartal die Erwartungen übertroffen hat. Das Unternehmen verzeichnete einen geringeren Umsatzrückgang und einen höheren Gewinn als von der Wall Street erwartet, während es gleichzeitig ein neues Rückkaufprogramm im Wert von 15 Mrd. USD startete, um die Anleger bei Laune zu halten. Die Aktie ist heute um 0,6 % gestiegen.



Der Umsatz ging im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 2 % auf 42,9 Mrd. USD zurück, wobei der vergleichbare Umsatz in den USA ebenfalls um 2 % sank. Das ist erfreulich, da die Wall Street für beide Kennzahlen einen Rückgang von etwa 4 % erwartet hatte! Das Unternehmen erklärte, dass die Nachfrage nach Großprojekten weiterhin unter Druck stehe, dass aber Produkte, die bei kleineren Projekten eingesetzt werden, weiterhin gefragt seien. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,65 $ ebenfalls über der Prognose von 4,46 $.



Dennoch kämpft der Heimwerkermarkt darum, einen höheren Stand zu erreichen, da sein Aktienkurs seit den letzten Ergebnissen um etwa 17 % gestiegen ist, was eine hohe Messlatte darstellt. Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt, dass Home Depot in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2010 einen Rückgang des Jahresumsatzes und des Gewinns verzeichnen wird, da der Nachfrageschub während der Pandemie abklingt und die Verbraucher den Gürtel enger schnallen.



Die Aktien von Walmart und Target werden ebenso beide in dieser Woche ihre Ergebnisse vorlegen.

Chinesische Aktien: Wirtschaft belastet Aktien

Chinesische Aktien wie Alibaba, JD.com und Bilibili fallen heute, nachdem die chinesische Zentralbank die Märkte mit einer Senkung der Leitzinsen überrascht hat, nachdem in dieser Woche schwache Daten zur Industrieproduktion, zu den Einzelhandelsumsätzen und zu den Investitionen veröffentlicht wurden, die die Befürchtung verstärkten, dass die Wirtschaft seit der Wiedereröffnung in diesem Jahr immer noch zu kämpfen hat.



Die Entscheidung der Regierung, die Veröffentlichung von Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit einzustellen, nachdem diese im Juni ein Rekordhoch erreicht hatte, schürt ebenfalls Ängste, während die anhaltenden Probleme bei der Immobilienfirma Country Garden eine weitere Sorge sind, die die Märkte belastet.



Damit steigt die Gefahr, dass China sein BIP-Wachstumsziel von 5 % bis zum Jahresende nicht erreichen wird, was sich auf das weltweite Wachstum auswirken könnte.



Morgen legen JD.com und Tencent ihre Quartalsergebnisse vor, gefolgt von Bilibili am Donnerstag und XPeng am Freitag.

US Steel-Aktien: Bieterkrieg beginnt

Die Aktien von US Steel sind heute um 2,9 % gefallen, nachdem sie gestern um fast 37 % gestiegen waren, da der Stahlhersteller nun Gegenstand eines Bieterwettstreits ist.



Esmark, ein in Privatbesitz befindlicher Stahlverarbeiter und -händler, hat ein Barangebot in Höhe von 7,8 Mrd. $ für US Steel unterbreitet und damit das Bar- und Aktienangebot von Cleveland-Cliffs in Höhe von 7,3 Mrd. $ überboten, das US Steel am Wochenende abgelehnt hatte. In der kurzen Pressemitteilung von Esmark hieß es, das Unternehmen habe ein "freiwilliges öffentliches Bar- und Umtauschangebot" unterbreitet, das zunächst bis zum 30. November laufen soll.



US Steel hatte eine strategische Prüfung eingeleitet, nachdem es mehrere unaufgeforderte Angebote für das Unternehmen erhalten hatte, erklärte jedoch, dass das jüngste Angebot von Esmark der erste Kontakt mit dem Unternehmen gewesen sei, was es zu einem überraschenden Neuzugang im Rennen machte. Esmark hat derzeit das höchste öffentliche Angebot, aber Cleveland-Cliffs ist immer noch zuversichtlich, da es die Unterstützung der Gewerkschaft United Steelworkers hat.



Es besteht eine gute Chance, dass weitere Bieter auftauchen, obwohl die Märkte vorsichtig sind, da der Aktienkurs von US Steel weiterhin deutlich unter den Angebotspreisen liegt.



NVIDIA-Aktie: Broker sehen Kaufmöglichkeit

Die NVIDIA-Aktie steigt um 1,2 % und knüpft an den stärksten Tagesanstieg seit fast drei Monaten an, als sie gestern um mehr als 7 % zulegte. Makler sagten, dass der jüngste Rückschlag bei dem Chiphersteller einen guten Einstiegszeitpunkt vor den am Mittwoch, den 28. August, anstehenden Quartalsergebnissen darstellt.



Die NVIDIA-Aktien sind in diesem Jahr im Wert explodiert, haben aber seit ihrem Höchststand im Juli zu kämpfen. Morgan Stanley Analyst Joseph Moore sagte, das Unternehmen bleibe im Vorfeld der Ergebnisse sein "Top Pick" mit einem Kursziel von 500 $ und sagte, dass der Pullback "den Druck von den höheren Erwartungen erheblich entschärft".



UBS schloss sich gestern an und sagte, dass Anleger hier den Kurs beibehalten und trotz des jüngsten Rückschlags optimistisch bleiben sollten", während sie ihr Kursziel für NVIDIA von 475 $ auf 540 $ anhob. Es sagte, dass die Nachfrage nach KI-Chips im kommenden Jahr nicht das Problem sein wird und dass die Leistung des Unternehmens davon abhängen wird, wie schnell es das Angebot aufrechterhalten kann. Vor diesem Hintergrund berichtete die Financial Times, dass Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate Tausende von NVIDIAs H100-Chips gekauft haben, um KI-Modelle zu entwickeln.



NVIDIA fungiert im wahrsten Sinne des Wortes als "Königsmacher", da eine riesige Welle von Kapital und neuen Finanzierungsvehikeln hinter neuer KI-Software und spezialisierten Cloud-Infrastrukturmodellen her ist", so UBS-Analyst Timothy Arcuri.



Auch Wells Fargo hat heute seine Einschätzung für NVIDIA von 450 auf 500 US-Dollar angehoben.

NVIDIA wird voraussichtlich einen Quartalsumsatz von 11 Mrd. USD erzielen, was einen neuen Quartalsrekord bedeuten würde, da die neue Nachfrage durch KI anspringt. Das wäre ein Plus von 65 % gegenüber dem Vorjahr und ein deutlicher Sprung gegenüber den 7,2 Mrd. USD Umsatz im vorangegangenen Quartal. Der bereinigte Gewinn wird sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich vervierfachen!



Der Anstieg von NVIDIA unterstützte andere Chiphersteller: AMD stieg gestern um über 4 % und verzeichnete den größten Tagesgewinn seit Mai.



Tesla-Aktie: Günstigere US-Modelle werden eingeführt

Tesla-Aktien fallen um 2,6 %, nachdem das Unternehmen in den USA günstigere Versionen seiner Limousine Model S und seines Geländewagens Model X eingeführt hat, die eine geringere Reichweite bieten, aber etwa 10.000 Dollar weniger kosten als die Standardversionen.



Die neuen Ergänzungen auf der Website zeigen, dass das neue Model S 78.490 $ kosten wird, während das neue Model X bei 88.490 $ liegt. Das sind rund 10 % weniger als die bisher günstigsten Modelle, die ab September ausgeliefert werden können. Beide Modelle, die ältesten in der Modellpalette, machen derzeit nur einen Bruchteil der Verkäufe aus, da die meisten Bestellungen für die neueren Modelle 3 und Y eingehen, aber es handelt sich um teurere Fahrzeuge, die zur Steigerung der Rentabilität beitragen.



Das neue Model S hat eine Reichweite von bis zu 320 Meilen und liegt damit unter den 405 Meilen, die die bisherigen Bodenversionen bieten. Das neue Model X hat eine Reichweite von bis zu 269 Meilen, weniger als die 348 Meilen der Standardversion.

AMC-Aktie: Spread gegenüber APE-Aktien verringert sich

Die AMC-Aktien steigen heute um 6,3 %, während die APE-Vorzugsaktien um 3,4 % zulegen. Der Abstand zwischen den beiden Aktienpaketen erreichte gestern seine bisher geringste Differenz, nachdem ein Gericht den Plan von AMC zur Umwandlung der APE-Aktien in Stammaktien genehmigt hatte.



Die Umwandlung wird voraussichtlich am 25. August erfolgen. Laut Reuters wird die Umwandlung bedeuten, dass die APE-Aktionäre rund 37,15 % des Unternehmens besitzen werden, was den Anteil der bestehenden AMC-Aktionäre auf 62,85 % deutlich verwässert.



AMC hat erklärt, dass die Möglichkeit, APE-Aktien zu verkaufen und umzuwandeln, für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist, um weiterhin Barmittel zu beschaffen, während es sich von der Pandemie erholt, obwohl es einige Einwände von Aktionären gab, die sich dadurch einer erheblichen Verwässerung ausgesetzt sehen. Die zusätzliche Befürchtung ist, dass sie in Zukunft mit einer stärkeren Verwässerung konfrontiert werden könnten, da AMC nun die Möglichkeit hat, mehr Geld durch die Ausgabe von APE-Aktien und deren spätere Umwandlung zu beschaffen, ohne die Zustimmung der Aktionäre einholen zu müssen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



