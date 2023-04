Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. JPMorgan, TSMC, Tesla, Apple und NVIDIA)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



C3.ai Netflix Bank of America NVIDIA Charles Schwab Tesla Yellow Corp JPMorgan TSMC Eni

JPMorgan ist am Freitag um über 7 % gestiegen. Die größte Bank der USA, neben Citigroup und Wells Fargo, verzeichnete Ende letzter Woche positive Ergebnisse, da sie von der im letzten Monat ausgebrochenen Bankenkrise profitierte, die Kunden dazu veranlasste, Milliarden von Dollar aus kleineren Instituten in größere, finanziell sicherere Banken umzuleiten. Dies widersprach den Erwartungen, da die Wall Street mit einem Rückgang der Einlagen im gesamten Bankensektor gerechnet hatte. So stiegen die Einlagen von JPMorgan im ersten Quartal um satte 37 Mrd. USD, und die Gewinne der Bank erhöhten sich um mehr als 50 %, da höhere Zinssätze die Erträge aus der Kreditvergabe in die Höhe trieben, was die Bank dazu veranlasste, ihre Jahresprognose für den Nettozinsertrag für das gesamte Jahr um fast 10 % anzuheben. In der Zwischenzeit meldete die Citigroup einen leichten Rückgang der Einlagen, verzeichnete aber im März, als die SVB und die Signature Bank zusammenbrachen, einen raschen Zufluss von rund 30 Mrd. USD, und auch die Gewinne fielen höher aus als erwartet. Wells Fargo hat seit der Veröffentlichung der Ergebnisse unterdurchschnittlich abgeschnitten, nachdem die Einlagen im Berichtszeitraum um 2 % zurückgegangen waren und vor potenziellen Verlusten aus seinem Engagement in Gewerbeimmobilien gewarnt wurde, was die über den Erwartungen liegenden Gewinne überschattete.

Dennoch sind die großen Banken vorsichtig. Die Rückstellungen für Kreditausfälle, d. h. die Geldbeträge, die für den Fall eines Anstiegs der Zahlungsausfälle beiseite gelegt werden, stiegen auf breiter Front, was zeigt, dass die Branche mit einer Konjunkturabschwächung und einer möglichen Rezession rechnet. Es ist nun wahrscheinlicher, dass die USA später in diesem Jahr in eine leichte Rezession eintreten werden", sagte Jane Fraser, CEO der Citigroup. Dies könnte sich durch eine schwerwiegendere Kreditklemme in ihrer Tiefe und Dauer noch verstärken". Der jüngste Stress im Zusammenhang mit der Bankenkrise hat die Federal Reserve gezwungen, ihren Zinspfad zu überdenken, aber es wird erwartet, dass die strengeren Kreditbedingungen der Zentralbank helfen werden, die Inflation zu zähmen. Dennoch warnten sowohl JPMorgan als auch BlackRock davor, dass die Inflation länger anhalten wird, und machten Hoffnungen auf eine Zinssenkung vor Ende 2023 zunichte.

Die Bank of America, die morgen früh ihre Ergebnisse veröffentlicht, steigt und erreicht den höchsten Stand seit über einem Monat. Die Analysten gehen davon aus, dass die Einlagen im ersten Quartal um mehr als 9 % niedriger sein werden als im Vorjahr, so dass die Bank of America überraschenderweise auch von der Geldflucht aus kleineren Banken profitiert hat, und erwarten, dass die Rückstellungen für Kreditausfälle auf fast 1,2 Mrd. USD ansteigen werden. Dennoch wird der Nettozinsertrag dank höherer Zinsen voraussichtlich um fast 24 % auf 14,4 Mrd. USD steigen, so dass die Wall Street mit einem Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie um 1,9 % auf 0,82 USD rechnet. Die Vorteile höherer Zinssätze werden voraussichtlich durch die schwierigen Bedingungen für die Investmentbanking-Sparten der gesamten Branche angesichts eines Mangels an Geschäftsabschlüssen und Börsengängen in Verbindung mit strengeren Kreditbedingungen aufgehoben, während die Handelssparte der Bank of America, die mit festverzinslichen Wertpapieren und Aktien handelt, ebenfalls einen Rückgang verzeichnen dürfte.

Tesla notiert vor den am Mittwoch veröffentlichten Quartalsergebnissen höher. Barclays senkte heute Morgen sein Kursziel für den Elektroautohersteller von $275 auf $230. Wir wissen, dass sowohl die Produktion als auch die Auslieferungen im ersten Quartal ein neues Rekordhoch erreicht haben, aber es gab nur einen leichten Anstieg gegenüber dem letzten Quartal, was darauf hindeutet, dass die Preissenkungen in diesem Jahr die Nachfrage nicht so stark ankurbeln wie erhofft. Dies gefährdet die Fähigkeit des Unternehmens, sein Volumen zu steigern, und weckt gleichzeitig die Erwartung, dass es seine Gewinnspanne opfert. Machen Sie keinen Fehler - die Preissenkungen spiegeln Teslas Notwendigkeit wider, die Nachfrage anzukurbeln, und sind ein expliziter Kompromiss zwischen Margen und Volumen", sagte Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi letzte Woche. Mehrere Analysten haben davor gewarnt, dass es in diesem Jahr zu weiteren Preissenkungen kommen könnte und dass die Rentabilität im ersten Quartal nicht unbedingt die Talsohle erreichen wird. Tesla könnte beeindrucken, wenn es die Preissenkungen durch niedrigere Kosten ausgleichen kann, um seine Gewinnspanne zu schützen, aber ein schwaches Ergebnis könnte die Sorgen über die Kapazitäten und den Mangel an neuen Modellen wieder aufleben lassen und die Konsensschätzungen für 2023 gefährden.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, besser bekannt als TSMC, steigt im vorbörslichen Handel um 0,9% auf $88. Nach Angaben der taiwanesischen Economic Daily News plant der Chiphersteller, sein Investitionsbudget für 2023 auf 28 bis 32 Mrd. USD zu kürzen. Dies wäre ein Rückgang gegenüber dem letzten Budget von 32 bis 36 Mrd. $ und gegenüber den 36,3 Mrd. $, die 2022 ausgegeben wurden. Damit reagiert das Unternehmen auf die nachlassende Nachfrage und auf die Erwartung, dass die Erholung des Halbleitermarktes länger dauern wird als bisher angenommen. Es wird erwartet, dass TSMC zum ersten Mal seit 2019 einen Rückgang des Umsatzwachstums und des Gewinns verzeichnen wird, da das Unternehmen mit viel härteren Vergleichszahlen konfrontiert wird, die in den nächsten drei Quartalen noch härter werden. Es wird erwartet, dass TSMC einen Anstieg des Quartalsumsatzes um 6,2 % im Vergleich zum Vorjahr auf 521,33 Mrd. NT verzeichnen wird, obwohl dieser auf US-Dollar-Basis aufgrund ungünstiger Wechselkurse um etwa 2,5 % auf 17,1 Mrd. $ zurückgehen wird. Der verwässerte Gewinn je Aktie dürfte gegenüber dem Vorjahr um 3,7 % auf 7,53 NT sinken. Susquehanna stufte die Aktie heute Morgen von Neutral auf Positiv mit einem Kursziel von 126 $ herauf und erklärte, dass das " Worst Case Earnings Szenario " bereits eingepreist sei.

NVIDIA notiert heute im Plus. Der US-Chiphersteller gewann am Freitag an Boden, nachdem die Financial Times berichtet hatte, dass Elon Musk sich Tausende von Grafikprozessoren (GPUs) von NVIDIA gesichert hat, um seine Pläne zu unterstützen, ein Startup für künstliche Intelligenz zu starten, das mit Unternehmen wie dem von Microsoft unterstützten ChatGPT konkurriert. Dennoch ist es für die NVIDIA-Aktie schwieriger geworden, nach dem Höchststand von 13 Monaten Anfang April und einer beeindruckenden Rallye im Jahr 2023 wieder nach oben zu kommen. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 87 % gestiegen und hat ihre Bewertung aufgebläht. Nach Angaben von Bloomberg wird NVIDIA derzeit mit einem gemischten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 56,2x gehandelt, mehr als doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt von 27,5x.

Apple steigt heute und könnte das Siebenmonatshoch vom Anfang des Monats testen, nachdem Bloomberg berichtet hat, dass die Verkäufe in Indien im Jahr bis Ende März 2023 einen neuen Rekord von 6 Mrd. USD erreicht haben, da das Land sowohl für das Angebot als auch für die Nachfrage ein immer wichtigerer Markt wird. Dies sei eine Steigerung um 50 % gegenüber 4,1 Milliarden Dollar im Vorjahr, hieß es in dem Bericht, der sich auf ungenannte Quellen beruft. Apple wird diese Woche seine ersten beiden Läden in Indien eröffnen und hat seine Lieferketten in dem Land ausgebaut.

