Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Lucid, Rivian, Carvana, Tesla, Microsoft und Nikola)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



Rivian Coinbase Robinhood Carvana Tesla PENN Entertainment Advanced Micro Devices Visa Apple NVIDIA

Microsoft steigt um 1,7 %, während Activision Blizzard um 0,8 % fällt. Die beiden Unternehmen haben von einem US-Richter grünes Licht für die Übernahme im Wert von 69 Mrd. USD erhalten, was die britischen Aufsichtsbehörden dazu veranlasst hat, ihre Bemühungen um eine Blockade der Übernahme zu unterbrechen. Der Einspruch des Vereinigten Königreichs ist ein wichtiger Störfaktor, weshalb diese Nachricht zu begrüßen ist. Der US-Richter erklärte, die Federal Trade Commission, die ebenfalls gegen die Übernahme kämpfte, habe nicht nachweisen können, dass sie dem Wettbewerb schaden würde. Nach der heutigen Gerichtsentscheidung in den USA richtet sich unser Augenmerk nun wieder auf das Vereinigte Königreich. Obwohl wir mit den Bedenken der CMA nicht einverstanden sind, überlegen wir, wie die Transaktion geändert werden kann, um diese Bedenken in einer für die CMA akzeptablen Weise auszuräumen", sagte Microsoft-Präsident Brad Smith. Die Zeit wird knapp, um das Vorhaben bis zum 18. Juli abzuschließen...

NVIDIA steigt um 3,5 %, nachdem die Financial Times berichtet hat, dass das Halbleiterunternehmen im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Börsengangs des Chipdesigners Arm als Ankerinvestor gewonnen werden könnte. Die Gewinnung namhafter Investoren im Vorfeld eines Börsengangs kann das Vertrauen der Märkte stärken und die Bewertung des Unternehmens festigen, was angesichts der aufgeblähten Bewertungen, mit denen einige Unternehmen in den letzten Jahren an den Markt gehen mussten, besonders wichtig ist. Dem Bericht zufolge möchte NVIDIA in Arm investieren, und zwar auf der Grundlage einer Bewertung von 35 bis 40 Milliarden US-Dollar. Dies dürfte jedoch nur etwa die Hälfte der 80 Milliarden US-Dollar sein, die der Eigentümer von Arm, Softbank, anstrebt. Softbank kaufte Arm 2016 für rund 32 Milliarden US-Dollar und verschob die Pläne für einen Börsengang des Unternehmens im vergangenen Jahr. Es wird erwartet, dass der Börsengang von Arm in New York vor Ende 2023 stattfindet und rund 10 Milliarden Dollar einbringt.

Tesla steigt um 1,5%. Die Citigroup hat ihr Kursziel für den Elektroautohersteller von $215 heute Morgen auf $278 angehoben. Es gibt auch Berichte, dass Tesla plant, einen Haushaltsstromanbieter im Vereinigten Königreich zu gründen, nachdem das Unternehmen eine Stellenanzeige veröffentlicht hat, in der eine erfahrene Führungskraft für Tesla Electric gesucht wird, das bereits in Teilen der USA Strom verkauft. Dies dürfte die anderen Geschäftsbereiche von Tesla weiter ins Rampenlicht rücken, nachdem eine Reihe von Autoherstellern, die ab dem nächsten Jahr Zugang zu seinem Ladenetzwerk haben werden, die Aufmerksamkeit auf das Unternehmen gelenkt haben.

Aktien kleinerer Elektrofahrzeughersteller gehören weiterhin zu den meistgehandelten. Rivian steigt um 2,9 %, nachdem Evercore ISI sein Kursziel für das Unternehmen von 25 $ auf 30 $ angehoben hat. Diese neue Unterstützung kommt nach einer neuntägigen Gewinnsträhne, die zu Beginn der Woche unterbrochen wurde. Die Märkte begrüßten die besser als erwarteten Lieferzahlen im zweiten Quartal und die Nachricht, dass Rivian zum ersten Mal für Amazon gefertigte elektrische Lieferwagen nach Europa liefert.

Die Nikola-Aktie fällt um 2,8 %. Das Unternehmen hat in den letzten Monaten an Boden gewonnen, obwohl es darum kämpft, genügend Unterstützung von Seiten der Aktionäre für seinen Plan, frisches Kapital zu beschaffen, zu erhalten, was es dazu veranlasst, sein bevorstehendes Aktionärstreffen immer wieder zu verschieben. Die Situation ist so schlimm, dass Evercore ISI heute Morgen sein Rating für das Unternehmen ausgesetzt hat, weil der Zeitpunkt einer möglichen Kapitalbeschaffung zu unklar ist. Nikola wird durch die für die Erhöhung der Anzahl der genehmigten Aktien erforderlichen Aktionärsabstimmungen sowie durch eine Kampagne des ehemaligen CEO und derzeitigen Aktionärs Trevor Milton gegen den Vorschlag zusätzlich erschwert", so der Broker in einer Mitteilung. Er betonte auch, dass dies das Risiko erhöht, dass Nikola gezwungen ist, die Börsennotierung zu beenden, wenn der Aktienkurs zu lange unter die Schwelle von 1 $ fällt.

Die Lucid Group fällt um 11 %, nachdem die Aktie gestern ein neues Dreimonatshoch erreicht hatte.

Die Handelsplattform Robinhood steigt um 0,9 und hat auf einem Neunmonatshoch eröffnet, nachdem JMP Securities in dieser Woche sein Outperform-Rating und das Preisschild von 25 US-Dollar bestätigt hat.

Carvana steigt um 14 % und wird mit einem 10-Monats-Hoch von $ 26,65 eröffnen, nachdem das Kursziel von JMP Securities auf $ 50 verdoppelt wurde. Der Gebrauchtwagenhändler hat sich seit der Vorlage besser als erwarteter Ergebnisse Anfang Mai erholt, was durch die Entscheidung, den Ausblick für das Gesamtjahr Anfang Juni anzuheben, noch verstärkt wurde. Dies hat die Erwartungen vor den nächsten Quartalszahlen, die Anfang August veröffentlicht werden, in die Höhe getrieben. Bemerkenswert ist, dass Carvana laut Fintel mit einem Short-Interesse von über 63 % des Streubesitzes immer noch stark unterbewertet ist.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



