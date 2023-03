Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Microsoft, JPMorgan, Apple, NVIDIA)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



First Republic Bank NVIDIA Credit Suisse UBS C3.ai Microsoft JPMorgan Tesla Advanced Micro Devices Apple

Die US-Notenbank war bisher entschlossen, die anhaltend hohe Inflation durch Zinserhöhungen zu bekämpfen, aber diese Strategie wird nun auf die Probe gestellt, nachdem der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA das globale Finanzsystem in Schwierigkeiten gebracht hat. Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass die Zentralbank in dieser Woche trotz dieser Bedenken die Zinsen um 25 Basispunkte anheben wird, auch wenn es durchaus möglich ist, dass es gar keine Änderung gibt. Die Aufmerksamkeit richtet sich auch auf die Kommentare zum künftigen Pfad der Zinserhöhungen, da die Märkte auf Anzeichen für eine mögliche Pause bei den Zinserhöhungen achten.





Die Federal Deposit Insurance Corp (FDIC), die Aufsichtsbehörde, die bei den jüngsten Zusammenbrüchen interveniert hat, teilt die Silicon Valley Bank nun in zwei Teile auf und veranstaltet getrennte Auktionen für den Bereich, der die Einlagen hält, und die Privatbank, die sich an vermögende Kunden wendet. Einer ungenannten Quelle zufolge hat First Citizens BancShares ein Gebot für die gesamte Bank abgegeben und ist bereit, bei Bedarf auch Teile davon zu erwerben, so Reuters.





Die First Republic Bank notiert heute um 22 % höher und hat sich inmitten einer allgemeinen Erholung des Bankensektors von ihrem Allzeittief erholt. Unterstützung erhält der regionale Kreditgeber durch Berichte von Bloomberg, wonach JPMorgan einen neuen Rettungsplan ausarbeitet. Eine Gruppe großer Kreditgeber, darunter auch JPMorgan, hat letzte Woche zugesagt, First Republic mit 30 Mrd. USD an Einlagen zu versorgen, um die Bank zu stützen und die Ängste einzudämmen, aber JPMorgan erwägt nun, einen Vorschlag zu unterbreiten, um einen Teil oder die gesamte Summe in Kapital umzuwandeln, so ungenannte Quellen. First Republic versucht, Barmittel zu beschaffen, und es wird vermutet, dass sie auch für einen Verkauf an einen Konkurrenten offen ist. S&P Global stufte die Bank gestern zum zweiten Mal auf Junk-Status herab, da die Befürchtungen über den Abfluss von Einlagen und den Zustand der Liquidität wachsen.





Auch Tesla steigt um 2 %, nachdem Moody's Investors Service die Kreditwürdigkeit des Elektroautobauers auf Baa3 heraufgesetzt hat. Damit ist Tesla nach der Heraufstufung durch S&P Global im vergangenen Oktober die zweite Ratingagentur, die dem Unternehmen den Investment-Grade-Status verleiht. Tesla wird seine Position als einer der führenden Hersteller von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen halten, da das Unternehmen seine globale Präsenz weiter ausbaut", so Rene Lipsch, Credit Officer bei Moody's.







Apple verliert heute Morgen 0,1%. Es wird vermutet, dass sich der iPhone-Hersteller für eine Änderung der indischen Arbeitsgesetze einsetzt, da er seine Produktionsbasis in dem Land weiter ausbaut. Ungenannte Quellen berichteten Bloomberg, dass der südindische Bundesstaat Tamil Nadu, in dem der Apple-Zulieferer Foxconn die größte iPhone-Fabrik des Landes betreibt, neue Gesetze erwägt, um die Schichtarbeit flexibler zu gestalten. Dem Bericht zufolge strebt Apple Arbeitsgesetze an, die mit denen in China vergleichbar sind. Indien ist sehr daran interessiert, die Elektronikindustrie von China abzuwerben, aber es scheint, dass das Land seine eigenen Regeln biegen muss, um mehr Investitionen von den größten Unternehmen anzulocken.





Microsoft notiert geringfügig höher. Die Maßnahmen, die das Unternehmen den EU-Regulierungsbehörden in der Hoffnung auf eine Genehmigung der geplanten 69 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Videospielunternehmens Activision Blizzard (+0,4%) angeboten hat, sollen sich laut ungenannten Quellen, die von Reuters zitiert wurden, hauptsächlich auf Cloud-Gaming-Dienste konzentrieren. Dies deutet darauf hin, dass die EU-Kommission nicht mehr über den Wettbewerb auf dem Spielkonsolenmarkt besorgt ist, heißt es in dem Bericht. Der Hauptstreitpunkt des Deals war, was er für die beliebte Call of Duty-Reihe bedeutet. Microsoft hat seinen Konkurrenten 10-Jahres-Verträge angeboten, um den Zugang zu dem Spiel auf ihren Plattformen zu behalten, aber nicht alle haben akzeptiert, da Sony sich immer noch gegen die Vereinbarung wehrt. Die EU wird bis Mai 2022 eine endgültige Entscheidung treffen, doch damit sind die britischen Aufsichtsbehörden in der Pflicht, die sich weitaus stärker gegen den Deal gewehrt haben als ihre europäischen Kollegen, denn sie werden voraussichtlich bis zum 26. April über die Kombination entscheiden.





NVIDIA steigt um 1,2 % und erreicht nach der gestrigen Eröffnung seiner Entwicklerkonferenz ein 11-Monats-Hoch. Alle Augen richten sich auf die heutige Rede von Jensen Huang, dem Gründer und CEO des Chip-Herstellers. Im Mittelpunkt der Veranstaltung wird die künstliche Intelligenz stehen, was die Spannung weiter anheizen dürfte. Analysten glauben, dass das Unternehmen ein Gewinner sein wird, da es die Hardware liefert, die für die energieintensive Technologie benötigt wird.





Die chinesische E-Commerce-Firma Pinduoduo ist um 1 % gefallen, nachdem Alphabets Google seine App im Play Store aus Sicherheitsgründen gesperrt hat, nachdem in anderen Versionen, die in verschiedenen App-Stores verfügbar sind, Probleme mit Malware entdeckt wurden. Pinduoduo sagte, der Schritt sei vorübergehend und man warte auf weitere Informationen.





Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest.



