Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Netflix, Tesla, Bank of America, Apple und NVIDIA)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



C3.ai NVIDIA Bank of America Tesla Advanced Micro Devices Microsoft Apple Charles Schwab Netflix Visa

Der US-Bankensektor bleibt angesichts der aktuellen Ergebnisse im Blickpunkt. Bislang haben größere Unternehmen wie JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo die Gewinnerwartungen Ende letzter Woche übertroffen, was auf einen Anstieg der Nettozinserträge dank höherer Zinsen zurückzuführen ist. Gestern sahen wir Charles Schwab und M&T Bank aus ähnlichen Gründen steigen, während State Street als einer der ersten kleineren Marktteilnehmer abgestraft wurde, nachdem ein Abfluss von Kundengeldern nach dem Zusammenbruch von SVB und Signature Bank die Gebühren beeinträchtigte und dazu führte, dass das Ergebnis hinter den Erwartungen zurückblieb.

Die Bank of America, der zweitgrößte Kreditgeber in den USA, steigt und hat auf einem Sechs-Wochen-Hoch eröffnet, nachdem der Nettogewinn im ersten Quartal um 15 % auf 8,2 Mrd. USD gestiegen ist und damit die von der Wall Street prognostizierten 7,2 Mrd. USD übertroffen hat. Dies ist auf einen Anstieg des Nettozinsertrags um 25 % infolge höherer Zinssätze und des Kreditwachstums sowie auf einen enormen Gewinn im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren zurückzuführen, der mit 3,4 Mrd. USD über der Schätzung von 2,6 Mrd. USD lag. Die Einlagen gingen im Dreimonatszeitraum um 20 Mrd. USD zurück, doch fiel dieser Rückgang milder aus als prognostiziert. Die Rückstellungen für Kreditausfälle, die für den Fall eines Anstiegs der Kreditausfälle gebildet werden, fielen mit 931 Mio. USD ebenfalls deutlich niedriger aus als die von den Märkten erwarteten 1,2 Mrd. USD.

Die Netflix-Aktie steigt vor der Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal, die heute nach Börsenschluss veröffentlicht werden. Nachdem die Netflix-Aktie 2022 eines der schwierigsten Jahre in der Geschichte erlebte, hat sie sich 2023 wieder erholt, weil man hofft, dass das harte Durchgreifen gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern und das neue werbefinanzierte Angebot das Unternehmen wiederbeleben kann. Wir sollten ein leichtes Wachstum der Abonnentenzahlen sehen, obwohl der Fokus jetzt auf Umsatz, Gewinn und Cashflow liegt. Das setzt Netflix unter Druck, im Jahr 2023 zu liefern und zu zeigen, dass es von seiner neuen Strategie profitieren kann, aber es könnte sich als ein weiterer holpriger Start erweisen, da es von einem Modell zum anderen übergeht.

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Tesla steigt im vorbörslichen Handel um 0,6 % im Vorfeld der morgigen Veröffentlichung der Ergebnisse. Wir wissen, dass sowohl die Produktion als auch die Auslieferungen im ersten Quartal ein neues Rekordhoch erreicht haben, aber es gab nur einen leichten Anstieg gegenüber dem letzten Quartal, was darauf hindeutet, dass die Preissenkungen in diesem Jahr die Nachfrage nicht so stark ankurbeln wie erhofft. Dies gefährdet die Fähigkeit des Unternehmens, sein Volumen zu steigern, und weckt gleichzeitig die Erwartung, dass die Marge leidet. "Man darf sich nicht täuschen lassen - die Preissenkungen spiegeln Teslas Notwendigkeit wider, die Nachfrage anzukurbeln, und sind ein expliziter Kompromiss zwischen Margen und Volumen", sagte Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi letzte Woche. Mehrere Analysten haben davor gewarnt, dass es in diesem Jahr zu weiteren Preissenkungen kommen könnte und dass die Rentabilität im ersten Quartal nicht unbedingt die Talsohle erreichen wird. Tesla könnte beeindrucken, wenn es die Preissenkungen durch niedrigere Kosten ausgleichen kann, um seine Gewinnspanne zu schützen, aber ein schwaches Ergebnis könnte die Sorgen über die Kapazitäten und den Mangel an neuen Modellen wieder aufleben lassen und die Konsensschätzungen für 2023 gefährden.

Apple legt zu und testet die jüngsten Siebenmonatshochs, nachdem CEO Tim Cook heute den ersten Laden des iPhone-Herstellers in Indien eröffnet hat, und zwar in Mumbai. Bloomberg berichtete, dass der Umsatz von Apple in Indien im Laufe des Jahres bis Ende März um 50% auf 6,0 Milliarden Dollar gestiegen ist, was die potenzielle Bedeutung des Landes zeigt, da die Nachfrage in anderen Märkten getestet wird. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Apple seine Lieferkette in Indien weiter ausbaut, um sich von der starken Abhängigkeit von China zu lösen. Die Analysten von Bloomberg Intelligence sind der Ansicht, dass Apple seinen Umsatz in Indien in den nächsten zehn Jahren auf 30 Milliarden Dollar steigern könnte, da das Unternehmen die wachsende Mittelschicht anspricht. In der Zwischenzeit ist Apple auch als neuer Konkurrent im Kampf um Einlagen aufgetreten, nachdem es ein hochverzinsliches Sparkonto mit einer jährlichen Verzinsung von 4,15 % auf den Markt gebracht hat, da es mit Hilfe von Goldman Sachs weiter in den Finanzdienstleistungssektor expandiert.

Microsoft notiert höher und handelt knapp unter dem Siebenmonatshoch vom Anfang des Monats. Jefferies hob heute Morgen sein Kursziel von $320 auf $325 an, während TD Cowen seine Einschätzung von $285 auf $300 anhob. In der Zwischenzeit steigt der Kurs des Konkurrenten Alphabet um 0,7 % und macht einen Teil des gestern verlorenen Bodens wieder gut, als er von einem Ausverkauf aufgrund der Nachricht betroffen war, dass der südkoreanische Riese Samsung, der größte Mobiltelefonhersteller der Welt, erwägt, die Standardsuchmaschine auf seinen Geräten von Google auf Bing von Microsoft umzustellen.

NVIDIA steigt um 2,4 % auf 276,50 $, nachdem die HSBC die Aktie zweimal von " Reduzieren " auf " Kaufen " hochgestuft hat. Das Kursziel von 355 $ deutet auf ein Aufwärtspotenzial von über 30 % gegenüber dem aktuellen Niveau hin. HSBC war der einzige Broker, der die Aktie vor der Heraufstufung mit "Sell" bewertet hatte, nachdem die Bank zu der Überzeugung gelangt war, dass das Potenzial der künstlichen Intelligenz die Bedenken hinsichtlich der nachlassenden Nachfrage nach Chips für Rechenzentren mehr als wettmacht. Die Heraufstufung erfolgt trotz der Tatsache, dass die NVIDIA-Aktie seit Anfang 2023 um 89 % gestiegen ist, was die Bewertung des Unternehmens aufgebläht hat. Nach Angaben von Bloomberg wird NVIDIA derzeit mit einem gemischten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 56,4x gehandelt, mehr als doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt von 27,5x! Dies unterstützt auch den Konkurrenten AMD, der um 1,1 % gestiegen ist und versucht, seine fünftägige Verlustserie zu beenden, wobei der Chiphersteller derzeit mit einem durchschnittlichen KGV von 26,0x gehandelt wird.

Alle US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:









Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.