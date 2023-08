Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Palantir, Disney, AMC, Lucid und Rivian)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



Apple Palantir C3.ai Eni Advanced Micro Devices Disney NVIDIA US Steel AMC Entertainment Tesla

Palantir-Aktie : Kann das Unternehmen dem KI-Hype gerecht werden?

Die Palantir-Aktie fällt um 2,5 % im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal nach US-Börsenschluss. Die Aktie ist seit kurzem profitabel und zieht die Aufmerksamkeit derjenigen auf sich, die nach KI-Aktien suchen, was die Aktie in nur zwei Monaten um 145 % ansteigen ließ! Es wird erwartet, dass der Nettogewinn im dritten Quartal in Folge positiv ausfallen wird, und zwar in Höhe von 12 Mio. $ bei einem bereinigten EPS von 0,05 $. Der Umsatz wird voraussichtlich um 12,6 % auf 532,4 Mio. USD steigen (das ist das obere Ende der Prognosen von Palantir), da die Nachfrage von Regierungen und Unternehmen weiter steigt, wenn auch langsamer als im Jahr 2022.



Palantir muss seine KI-Qualitäten unter Beweis stellen und die Investoren von den sich bietenden Möglichkeiten überzeugen, zumal das Unternehmen hofft, dass neue Arbeitslasten der Verlangsamung der Unternehmensausgaben entgegenwirken können.

Lucid-Aktie: Langsamere Markteinführung teurerer Fahrzeuge

Die Lucid Group-Aktie fällt um 3,3 % im Vorfeld der heute veröffentlichten Ergebnisse für das zweite Quartal. Die Lucid Group produzierte im zweiten Quartal 2.173 Fahrzeuge und lieferte 1.404 davon an Kunden aus. Lucid geht die Dinge etwas langsamer an als einige seiner Konkurrenten und strebt an, im Jahr 2023 nur 10.000 Fahrzeuge zu produzieren, was einen leichten Anstieg gegenüber den 7.200 verkauften Fahrzeugen im Jahr 2022 bedeutet, als das Unternehmen mit der Produktion begann.



Bemerkenswerterweise hat Lucid in sechs aufeinanderfolgenden Quartalen mehr Fahrzeuge produziert als verkauft, und der Aufbau von Lagerbeständen könnte allmählich zu einem Problem werden, zumal der Wettbewerb (vor allem über den Preis) im Moment sehr hart ist. Erst heute berichtete Barron's, dass Lucid die Preise für seine Air-Luxuslimousinen gesenkt hat, und zwar "so lange der Vorrat reicht", was darauf hindeutet, dass es sich um eine Maßnahme zum Abbau der Lagerbestände handelt.



Um die Kosten zu senken und den Cash-Burn zu minimieren, muss das Unternehmen die Produktion weiter steigern, was jedoch schwer zu rechtfertigen sein wird, wenn die Nachfrage nachlässt. Lucid ist eine teurere Marke als seine Konkurrenten, und das kann im derzeitigen Umfeld, in dem es billigere Optionen gibt, ein Hindernis darstellen. Der Quartalsumsatz wird auf 176,6 Mio. USD und der bereinigte Ebitda-Verlust auf 596 Mio. USD geschätzt.

Die Lucid Group verfügte am Ende des ersten Quartals über rund 3,4 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und geht davon aus, dass das Unternehmen damit bis "mindestens" zum zweiten Quartal 2024 finanziert werden kann, was darauf hindeutet, dass eine mögliche Kapitalbeschaffung noch in diesem Jahr oder Anfang 2024 ins Gespräch kommen wird.

Rivian-Aktie : Großer Überraschungserfolg könnte nötig sein, um zu beeindrucken

Die Aktien von Rivian sind heute im Vorfeld der morgigen Veröffentlichung der Ergebnisse um 3,8 % gefallen. Der Aktienkurs des Elektroautoherstellers ist allein in den letzten sieben Wochen um über 87 % gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Messlatte vor der Veröffentlichung der Ergebnisse hoch liegt. Es wird erwartet, dass der Elektroautohersteller zum ersten Mal einen Quartalsumsatz von über 1 Milliarde Dollar ausweisen wird. Die wichtigste Aufgabe wird jedoch darin bestehen, das Ziel einer Verdoppelung der Jahresproduktion auf 50.000 Fahrzeuge zu bekräftigen. Da es unwahrscheinlich ist, dass die Prognosen angehoben werden, könnte es sein, dass das Unternehmen deutlich geringere Verluste als prognostiziert ausweisen muss, um die Anleger in dieser Woche nach der jüngsten Rallye zu beeindrucken.



Das Unternehmen verfügte Ende März über einen Barbestand von 12 Mrd. USD und damit über ein solides Polster zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit. Dennoch wird erwartet, dass Rivian allein im zweiten Quartal rund 1,06 Mrd. $ an freiem Cashflow verbrauchen wird und im Gesamtjahr über 4 Mrd. $, und es muss dieses Guthaben so weit wie möglich strecken, wenn man bedenkt, dass die Wall Street davon ausgeht, dass das Unternehmen bis 2028 kein Geld verdienen wird!



Disney-Aktie: Bringen Quartalszahlen die Trendwende?

Die Disney-Aktien sind um 0,1 % gestiegen, aber das Unternehmen braucht immer noch dringend positive Nachrichten. Glücklicherweise bietet sich die Gelegenheit, die Stimmung wieder zu beleben, wenn das Unternehmen am Mittwoch seine Ergebnisse vorlegt. Die Disney-Aktie befindet sich derzeit in einer Flaute, die nicht weit über den Tiefstständen von 2023 verharrt. Es bräuchte nicht viel, damit die Aktie mit den Niveaus aus dem Jahr 2014 flirtet! Die Aktie ist in Ungnade gefallen, weil sich das Wachstum verlangsamt hat und die Erträge im letzten Jahr zurückgegangen sind, da der Nachfrageboom in den Jahren 2021 und 2022 nachlässt. Der Gesamtumsatz wird im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 4,7 % auf 22,5 Mrd. USD steigen, und der bereinigte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 7,9 % auf 1,00 USD sinken. Das wäre das schwächste Umsatzwachstum seit über zwei Jahren und das vierte Quartal in Folge mit niedrigeren Gewinnen.



Vor diesem Hintergrund ist Disney gezwungen, seine Streaming-Aktivitäten mit Nachdruck in die Gewinnzone zu bringen, was umso schwieriger wird, als Disney+ in den letzten Monaten Abonnenten verloren hat.



CEO Bob Iger hat zugestimmt, weitere zwei Jahre im Amt zu bleiben, in denen er einen Nachfolger finden muss. Berichten zufolge hat er vor kurzem zwei ehemalige Führungskräfte als Berater zurückgeholt, deren Hauptaufgabe darin besteht, die TV-Netzwerke und ESPN+ auszusortieren. Disney könnte seine TV-Sender veräußern, wenn es einen Käufer findet, der bereit ist, den richtigen Preis zu zahlen, und es hat gesagt, dass es einen Partner sucht, der ESPN+ vorantreibt. Das bedeutet, dass M&A diese Woche ein Thema sein könnte.

BioNTech-Aktie: Kostensenkungen bei starkem Rückgang der Impfstoffverkäufe

Die an der Nasdaq notierten Aktien von BioNTech sind um 7,5 % gefallen, nachdem das europäische Unternehmen mitgeteilt hat, dass es als Reaktion auf die stark gesunkene Nachfrage nach seinem Impfstoff Covid-19 die Ausgaben kürzen will. Der Umsatz im zweiten Quartal sank von 3,2 Mrd. EUR im Vorjahr auf nur noch 167,7 Mio. EUR, was zu einem Verlust von 190 Mio. EUR gegenüber einem Gewinn von 1,67 Mrd. EUR führte.



BioNTech geht davon aus, dass es im Jahr 2023 rund 5 Mrd. EUR seines Impfstoffs Covid-19 verkaufen wird, verglichen mit über 17 Mrd. EUR im Jahr 2022. Das Unternehmen versucht, seine Produktpalette zu diversifizieren, hat aber in der Zwischenzeit sein F&E-Budget um 200.000 bis 400.000 USD gekürzt und erklärt, dass es "unsere Kostenbasis überdenkt", da es "eine gewisse Unsicherheit bei den Einnahmen" gebe.

AMC-Aktie: Barbenheimer, Streiks und APE-Streit

Die Aktie von AMC Entertainment steigt heute um 4,8 % und erreicht im Vorfeld der für Dienstag erwarteten Ergebnisse ein August-Hoch. Es wird erwartet, dass die Kinokette im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg von 10,4% gegenüber dem Vorjahr auf $1,28 Mrd. verzeichnen wird. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebitda) dürfte um 43 % auf 153,3 Mio. $ steigen, und der bereinigte Verlust wird voraussichtlich 0,04 $ je Aktie betragen.



Die Popularität von "Barbenheimer", die durch die gleichzeitige Veröffentlichung von "Barbie" und "Oppenheimer" im letzten Monat ausgelöst wurde, hat dem Kino wieder etwas Zuversicht verliehen, während es sich weiter von der Pandemie erholt. Der Streik der Drehbuchautoren und Schauspieler stellt jedoch eine Bedrohung für das ohnehin schon schwache Filmangebot der Zukunft dar. Die Erholung ist umso wichtiger, wenn man bedenkt, dass AMC mit fast 5 Milliarden Dollar Schulden in der Bilanz hoch verschuldet ist.



Der anhaltende Streit über AMCs Wunsch, seine APE-Vorzugsaktien in Stammaktien umzuwandeln, wird diese Woche weiter im Mittelpunkt stehen. AMC sagt, dass der Plan umgesetzt werden muss, damit das Unternehmen in der Lage ist, frisches Geld zu beschaffen und zu überleben, aber einige Aktionäre blockieren diesen Plan auf dem Rechtsweg.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



