Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Palantir, PayPal, Lucid, Carvana und Tesla)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



Advanced Micro Devices Palantir NVIDIA PayPal C3.ai Apple Tesla Lucid Group PacWest Bancorp Carvana

PayPal ist gefallen und hat die Tiefs von 2023 erreicht, nachdem das Unternehmen gestern mitgeteilt hat, dass seine bereinigte operative Marge in diesem Jahr nicht so stark steigen wird wie ursprünglich erhofft. Der Zahlungsriese sagte, dass seine Marge nun um 100 Basispunkte steigen wird, anstatt der ursprünglich angepeilten 125 Basispunkte. Dies überschattete die Tatsache, dass der bereinigte Gesamtgewinn in diesem Jahr um 20 % auf etwa 4,95 US-Dollar steigen sollte, was über der Schätzung von 4,88 US-Dollar liegt. Der Umsatz stieg im letzten Quartal währungsbereinigt um 10 % und der Gewinn pro Aktie stieg von 0,88 $ im Vorjahr auf 1,17 $. Die Analysten blieben optimistisch für PayPal und sagten, dass die langfristige Entwicklung günstig aussehe. Mizuho sagte, die Senkung der Margenprognose spiegele einen "größeren Beitrag der nicht markengebundenen Volumen zum Wachstum" wider, und dies "könnte den Erfolg schmälern".

Palantir steigt deutlich und erreicht ein 11-Wochen-Hoch, nachdem die Big-Data-Aktie mitgeteilt hat, dass sie im Jahr 2023 in jedem Quartal einen Gewinn erwartet, weil sie hofft, dass die künstliche Intelligenz einen wichtigen neuen Katalysator darstellen kann. Palantir hat vor kurzem seine generative KI-Plattform auf den Markt gebracht, die dieselbe Technologie verwendet, die auch das erfolgreiche ChatGPT antreibt. Dies wurde begrüßt, als Palantir im letzten Quartal dank einer starken Leistung seiner kommerziellen Sparte einen besseren Umsatz und Gewinn pro Aktie als prognostiziert verzeichnete, obwohl die Umsatzprognose für das laufende Quartal mit 528 bis 532 Millionen US-Dollar hinter der Prognose von 536,2 Millionen US-Dollar zurückblieb. Morgan Stanley sagte, dass Palantir zwar "einen Turm aus KI-Versprechen" zu bauen scheine, die zugrunde liegenden Kennzahlen des Unternehmens jedoch "ein sehr viel gemischteres Bild" zeichneten. In der Zwischenzeit sagte Jefferies, dass "Investoren angesichts der anhaltenden Abschwächung der Geschäftsgrundlagen skeptisch bleiben".

Die AMD-Aktie fällt von einem Monatshoch, da die Aktie nach einer dreitägigen Rallye, die die Bewertung des Chip-Herstellers um 13,5 Mrd. USD erhöhte, eine Verschnaufpause einlegt. Die Zuversicht, dass AMD in der Lage ist, vom Ausbruch der künstlichen Intelligenz zu profitieren, ist gestiegen, seit Bloomberg letzte Woche berichtete, dass AMD mit Microsoft an KI-Prozessoren arbeitet. Die Aktie erholte sich auch, nachdem die jüngsten Ergebnisse von einem schwachen Ausblick dominiert wurden, der einen starken Rückgang des Aktienkurses auslöste.

Apropos Microsoft: Das Unternehmen teilte gestern mit, dass seine Social-Media-Plattform LinkedIn 716 seiner 20.000 Mitarbeiter entlassen und seine auf Jobs spezialisierte Plattform in China schließen wird, um auf das langsamere Wachstum zu reagieren.

Bei den Chipherstellern fällt NVIDIA, nachdem das Unternehmen gestern auf dem höchsten Stand seit Anfang 2022 schloss. Die Aktie hat sich besser entwickelt als ihre Konkurrenten, nachdem sie ihren Wert seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hat, obwohl sie mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 60,0x gehandelt wird, mehr als doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt von 27,4x! AMD hingegen wird mit 28,6x gehandelt.

Apple verliert und fällt von seinem Neunmonatshoch, nachdem der Preis für die gestern angekündigte Anleiheemission in Höhe von 5,25 Mrd. USD festgelegt wurde. Der iPhone-Hersteller nimmt Schulden in einem fünfteiligen Deal auf, der Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 2026 und 2053 anbietet. Der Erlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Es ist die erste Anleiheemission von Apple seit der Aufnahme von 5,5 Milliarden Dollar zur Finanzierung von Dividenden und Rückkäufen im vergangenen August.

Einer der Apple-Zulieferer, Skyworks Solutions, verliert deutlich, nachdem das Halbleiterunternehmen einen enttäuschenden Ausblick für das laufende Quartal gab. Das Unternehmen, das Chips für iPhones liefert, sagte, dass der Umsatz im dritten Quartal seines Geschäftsjahres zwischen 1,05 Milliarden und 1,09 Milliarden Dollar liegen wird und damit unter der Prognose von 1,1 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich bei 1,67 Dollar liegen und damit unter der Schätzung von 1,82 Dollar. Dies hat einen Ausverkauf ausgelöst, da die rosigen Ergebnisse von Apple, die durch einen überraschenden Anstieg der iPhone-Verkäufe angetrieben wurden, die Hoffnung geweckt hatten, dass Skyworks und andere Zulieferer beeindrucken würden. Eine Reihe von Brokern senkte heute Morgen ihr Kursziel für die Aktie, darunter Piper Sandler auf 107 $ von 120 $, TD Cowen auf 125 $ von 135 $, JPMorgan auf 105 $ von 120 $ und Susquehanna auf 125 $ von 130 $.

Tesla ist heute im frühen Handel gefallen. Die Aktie gibt die gestern verbuchten Gewinne wieder ab, als das Unternehmen den ersten Spatenstich für eine neue Lithiumraffinerie in Texas machte, die hoffentlich genug von dem Metall produzieren kann, um bis 2025 etwa eine Million Elektrofahrzeuge zu bauen. CEO Elon Musk sagte, dass Engpässe bei dem Batteriemetall die Produktion in den kommenden Jahren drosseln werden, und erklärte, dass der Einstieg in die Raffinerie entscheidend sei, wenn Tesla seine ehrgeizigen Wachstumsziele erreichen wolle. Das Projekt wird irgendwann im nächsten Jahr gebaut und soll etwa ein Jahr später die volle Produktion erreichen. Tesla plant, weiterhin Lithium von bestehenden Partnern wie Albermarle und Livent zu beziehen. In der Zwischenzeit hat die China Passenger Car Association heute Morgen weitere Einzelheiten über den Verkauf von Elektrofahrzeugen im April bekannt gegeben, aus denen hervorgeht, dass die Gesamtverkäufe gegenüber März um 2,1 % gestiegen sind. Wir haben vor kurzem herausgefunden, dass Tesla in diesem Monat 75.842 Fahrzeuge in China ausgeliefert hat, und haben heute erfahren, dass 35.886 davon in andere Märkte exportiert wurden.

Bei den Herstellern von Elektrofahrzeugen ist die Lucid Group um mehr als 10% gefallen, nachdem das Unternehmen warnte, dass es wahrscheinlich das untere Ende seiner Produktionsprognose für 2023 erreichen wird, und im ersten Quartal einen Umsatz meldete, der weit unter den Erwartungen lag. Das Unternehmen sagte, dass es auf dem Weg sei, 10.000 Fahrzeuge im Jahr 2023 zu produzieren, verglichen mit seinem früheren Ziel, 10.000 bis 14.000 Fahrzeuge zu produzieren. Das wird Befürchtungen wecken, dass der jüngste Preiskampf in der Branche die Nachfrage beeinträchtigt, zumal die Preise von Lucid viel höher sind als die der Konkurrenz. Der Umsatz des ersten Quartals blieb mit 149,4 Millionen Dollar weit hinter den Schätzungen von 209,9 Millionen Dollar zurück. Der Nettoverlust weitete sich von 604,4 Mio. $ im Vorjahr auf 779,5 Mio. $ aus, obwohl das Unternehmen versprochen hatte, die Kosten zu senken. Das Unternehmen verfügt über eine Liquidität von mehr als 4 Mrd. USD, doch bei der derzeitigen Cash-Burn-Rate reicht dies möglicherweise nur bis Ende 2023.

Die Carvana-Aktie fällt heute, nachdem sie gestern um über 26 % gestiegen war und damit den höchsten Stand seit über sieben Wochen erreicht hatte. Die Aktie hat sich erholt, nachdem sie letzte Woche die Hoffnung geäußert hatte, im laufenden Quartal ein positives bereinigtes Ebitda zu erzielen und im ersten Quartal einen geringeren Verlust als erwartet zu verzeichnen. Die Bank of America erklärte gestern, sie sehe, dass der Turnaround von Carvana an Fahrt gewinne, warnte jedoch, dass die Schuldenlast von über 6 Mrd. USD weiterhin ein Problem darstelle und dass das Unternehmen "außerordentliche Maßnahmen ergreifen muss, um zu verhindern, dass die leicht zugänglichen Barmittel bis Ende 2023 versiegen".

