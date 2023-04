Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Tesla, TSMC, NVIDIA, Netflix und ContextLogic/Wish)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



Tesla NVIDIA C3.ai Visa Apple First Republic Bank Netflix TSMC Microsoft ContextLogic

Tesla erholt sich heute etwas, nachdem die Aktie gestern um 9,8 % gefallen ist und auf dem niedrigsten Stand seit fast drei Monaten schloss! Die Aktie stürzte ab, nachdem die Ergebnisse des ersten Quartals zu einem heftigen Ausverkauf geführt hatten, da das Unternehmen seine Pläne, die Preise weiter zu senken und seine Margen zu opfern, um dem Wachstum Vorrang zu geben, noch einmal bekräftigte. Die Bewertung von Tesla wurde lange Zeit durch eine Kombination aus schnellem Wachstum und beeindruckender Rentabilität gestützt, doch nun ist beides in Gefahr. Es wird die Frage aufgeworfen, warum Kunden jetzt einen Tesla kaufen sollten, wenn sie wissen, dass er in naher Zukunft billiger sein wird. Die Tatsache, dass CEO Elon Musk die Hoffnung auf 2 Millionen verkaufte Fahrzeuge im Jahr 2023 nicht wiederholte und stattdessen an der offiziellen Prognose von 1,8 Millionen Fahrzeugen festhielt, trug nicht dazu bei, die Befürchtungen zu zerstreuen, dass die Preissenkungen das Wachstum nicht so stark ankurbeln wie erhofft. Die Lagerbestände haben einen neuen Rekordstand erreicht, und die neuen Fabriken in den USA und Europa laufen noch immer auf Hochtouren. Das Unternehmen hat es seit einem Jahr nicht geschafft, seine Produktion zu verlagern, und dieses Problem könnte sich angesichts der aktuellen Wirtschaftsaussichten noch verschärfen. Bemerkenswert ist, dass Tesla gestern die Preise für die Premium-Versionen des Model S und des Model X in den USA erhöht hat, obwohl sie heute immer noch etwa 20 % günstiger sind als Anfang 2023.



Eine ausführliche Analyse der Tesla-Aktie nach den Quartalszahlen gibt es hier: Analysen, Perspektiven und Charttechnik

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, besser bekannt als TSMC, fällt heute im frühen Handel. TD Cowen hob heute Morgen sein Kursziel für die Aktie von 75 $ auf 85 $ an, was unter dem aktuellen Aktienkurs liegt, obwohl die meisten Broker nach den gestern veröffentlichten Ergebnissen für das erste Quartal, in dem das Unternehmen die Erwartungen übertraf und einen überraschenden Gewinnanstieg verzeichnete, weiterhin optimistisch für die Aktie sind, aber davor warnten, dass der Umsatz einbrechen und die Margen im laufenden Zeitraum schrumpfen werden, da die aufgeblähten Lagerbestände, die schwächere Nachfrage, die saisonale Schwäche und die härteren Vergleichswerte allesamt zu Buche schlagen. Dies veranlasste das Unternehmen auch dazu, seinen Ausblick für das Gesamtjahr nach unten zu korrigieren, der nun von einem leichten Rückgang des Jahresumsatzes ausgeht, obwohl es eine stärkere zweite Jahreshälfte 2023 prognostiziert. Wedbush sagte, dass TSMC seinen Ausblick stärker als erwartet gesenkt hat, während Bernstein sagte, dass die Bestandskorrektur länger dauern könnte als bisher angenommen, obwohl sie die Entscheidung begrüßten, das Investitionsbudget für das Jahr beizubehalten. Beide Broker, wie auch andere wie Daiwa und Citi, bleiben optimistisch und halten an ihren Outperform/Buy-Ratings für die Aktie fest.

Das Update von TSMC hat andere Chiphersteller-Aktien unter Druck gesetzt, da die Märkte sich fragen, ob die Aussichten auf eine Erholung in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 nicht so gut sind wie erhofft. NVIDIA fällt und hat Mühe, nach einem Anstieg von fast 90 % seit Beginn des Jahres 2023 und einem 13-Monats-Hoch in diesem Monat erneut einen höheren Stand zu erreichen. Der Kurs von 280 $ hat sich im April als fester Widerstand für die Aktie erwiesen, und die Outperformance in diesem Jahr, die durch den Hype um die künstliche Intelligenz angetrieben wurde, bedeutet, dass das Unternehmen mit einer mehr als doppelt so hohen Bewertung wie der Branchendurchschnitt gehandelt wird!

Auch Apple verliert weiter an Boden und fällt, nach dem Erreichen eines Siebenmonatshochs am Mittwoch, da TSMC vor einer weiterhin schwachen Smartphone-Nachfrage gewarnt hat, was die Ansicht untermauert, dass die Lage kurzfristig schwierig bleiben könnte, bis es im Laufe des Jahres zu einer Erholung kommen könnte. Das Wall Street Journal berichtete, dass Apple eine neue iPhone-App entwickelt, mit der Nutzer ihre täglichen Aktivitäten in einem Tagebuch aufzeichnen können, als Teil seines Vorstoßes in den Bereich der geistigen Gesundheit und der allgemeinen Gesundheitsvorsorge.

Wie die Korea Economic Times berichtet, wird Samsungs Vorstandsvorsitzender Jay Y Lee den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol bei seinem Staatsbesuch in den USA begleiten, wo der CEO möglicherweise neue Projekte mit Alphabet-CEO Sundar Pichai bespricht. Das könnte von Bedeutung sein, wenn man bedenkt, dass Lee über Googles Rolle als Standardsuchmaschine auf Samsung-Geräten sprechen könnte, nachdem berichtet wurde, dass der weltgrößte Smartphone-Hersteller einen Wechsel zu Microsofts Bing in Erwägung gezogen hat. Dem Bericht zufolge könnte Lee während seines Besuchs auch die CEOs von Apple, Microsoft und Amazon treffen.

Dies geschieht im Vorfeld der Quartalssaison der großen Tech-Unternehmen, die nächste Woche beginnt, wenn Alphabet, Microsoft, Meta und Amazon ihre Ergebnisse vorlegen werden, gefolgt von Apple Anfang Mai. Microsoft ist das einzige Mitglied, von dem erwartet wird, dass mit den Quartalszahlen ein Wachstum des Gewinns pro Aktie erzielen wird, da das langsamere Wachstum und die steigenden Kosten die Gewinne unter Druck setzen. Das wird den Nasdaq 100 in den Fokus rücken, wenn man bedenkt, dass allein diese fünf Aktien fast 43 % des Index ausmachen.

Netflix fällt und hat seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen in dieser Woche an Boden verloren. Die besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisse wurden von einem Rückgang bei den Abonnenten und einer schwachen Prognose überschattet, nachdem Netflix seine Pläne für ein breiteres Vorgehen gegen das Teilen von Passwörtern im ersten Quartal auf das zweite Quartal verschoben hatte. Die Broker blieben jedoch optimistisch, da Netflix seinen Fokus auf die Finanzkennzahlen verstärkt. Geetha Ranganathan, Analystin bei Bloomberg Intelligence, sagte heute Morgen, dass der Cashflow von Netflix von den für 2023 angepeilten 3,5 Mrd. USD auf 6,5 Mrd. USD im Jahr 2024 ansteigen könnte, was Aktienrückkäufe begünstigen könnte.

Eine ausführliche Analyse der Netflix-Aktie nach den Quartalszahlen gibt es hier: Analysen, Perspektiven und Charttechnik



ContextLogic, das als E-Commerce-Plattform Wish gehandelt wird, steigt heute und erholt sich von seinem Allzeittief, nachdem das Unternehmen gestern Abend bekannt gab, dass es ein neues Aktienrückkaufprogramm genehmigt hat, in dessen Rahmen es Aktien im Wert von bis zu 50 Mio. USD zurückkaufen wird. Der Aktienkurs des Unternehmens hat sich allein im Jahr 2023 mehr als halbiert und ist seit dem Börsengang Ende 2020 um sage und schreibe 99 % gesunken. Die Unternehmensleitung erklärte, dies sei "eine attraktive Kaufgelegenheit für unsere Aktie" und zeige "das Vertrauen in die Zukunft unseres Unternehmens".



Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



