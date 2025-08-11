|
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:
1. Gurktaler Stämme +11,11 Prozent 2. Addiko Bank +4,44 Prozent 3. Wolford +3,93 Prozent 4. RBI +2,53 Prozent 5. Pierer Mobility +1,92 Prozent 6. Agrana +1,33 Prozent 7. Austriacard +1,23 Prozent 8. Frequentis +1,05 Prozent 9. Erste Group +0,93 Prozent 10. OMV +0,92 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Rosenbauer -3,91 Prozent 2. Lenzing -3,89 Prozent 3. Wienerberger -3,12 Prozent 4. DO & CO -2,43 Prozent 5. Mayr-Melnhof -1,96 Prozent 6. Palfinger -1,85 Prozent 7. FACC -1,71 Prozent 8. Marinomed -1,44 Prozent 9. CA Immo -1,33 Prozent 10. EVN -1,05 Prozent
