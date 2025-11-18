18.11.2025 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Semperit +1,54 Prozent 2. Addiko Bank +1,43 Prozent 3. AMAG +0,41 Prozent 4. Palfinger +0,34 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:

1. Stadlauer Malz -11,11 Prozent 2. Rosenbauer -4,96 Prozent 3. Burgenland Holding -4,67 Prozent 4. Pierer Mobility -3,99 Prozent 5. DO & CO -3,39 Prozent 6. RBI -3,06 Prozent 7. Andritz -2,77 Prozent 8. BAWAG -2,66 Prozent 9. Verbund -2,46 Prozent 10. SBO -2,46 Prozent

spa

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit kräftigen Abgaben -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte ebenso Verluste. An der Wall Street zeigen sich unterdessen deutliche Abgaben. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

