|
18.12.2025 18:27:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:
1. Heid +41,43 Prozent 2. Pierer Mobility +4,49 Prozent 3. Wolford +3,03 Prozent 4. Porr +2,97 Prozent 5. EVN +2,96 Prozent 6. Palfinger +2,30 Prozent 7. Andritz +1,87 Prozent 8. DO & CO +1,62 Prozent 9. Lenzing +1,58 Prozent 10. Strabag +1,16 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. Frequentis -3,77 Prozent 2. Vienna Insurance -3,01 Prozent 3. Flughafen Wien -2,86 Prozent 4. RBI -2,63 Prozent 5. EuroTeleSites -1,53 Prozent 6. Uniqa -1,29 Prozent 7. FACC -1,02 Prozent 8. Manner -0,95 Prozent 9. UBM -0,95 Prozent 10. Rosenbauer -0,87 Prozent
ste
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notierte teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.