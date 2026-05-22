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22.05.2026 18:20:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. AT&S +12,18 Prozent 2. FACC +6,24 Prozent 3. Andritz +4,08 Prozent 4. Frequentis +3,67 Prozent 5. Rosenbauer +3,64 Prozent 6. UBM +3,30 Prozent 7. Lenzing +2,90 Prozent 8. Addiko Bank +2,61 Prozent 9. RHI Magnesita +2,20 Prozent 10. Agrana +2,14 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. Warimpex -3,77 Prozent 2. Wiener Privatbank -2,73 Prozent 3. Verbund -2,59 Prozent 4. Marinomed Biotech -2,54 Prozent 5. SBO -2,28 Prozent 6. Wolford -1,43 Prozent 7. CPI Europe -1,41 Prozent 8. CA Immo -1,17 Prozent 9. Telekom Austria -0,91 Prozent 10. Flughafen Wien -0,82 Prozent

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ATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.
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