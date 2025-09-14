|
14.09.2025 19:29:38
Diebe räumen fast 8.000 Quadratmeter Weinberge leer
GUNDHEIM (dpa-AFX) - Unbekannte Täter haben von zwei Weinbergen in Rheinhessen auf einer Fläche von rund 8.000 Quadratmetern fast alle reifen Trauben gestohlen. Nach Angaben der Polizei sind die Sorten Riesling und Sauvignon Blanc betroffen. Den beiden voneinander unabhängigen Winzern in Gundheim nahe Worms seien durch den Diebstahl schätzungsweise mehrere Tausend Euro verloren gegangen.
Die Polizei beschreibt das Vorgehen der Täter als professionell. "Aufgrund der Menge des Diebesgutes muss davon ausgegangen werden, dass mindestens ein größeres Fahrzeug oder mehrere Transportmittel zum Einsatz kamen", teilte die Polizei mit.
Der Diebstahl sei von Mitarbeitern festgestellt worden, als diese mit der Ernte beginnen wollten. Wer in dem Zeitraum zwischen dem 6. September und dem 14. September verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Weinberge bemerkt habe, solle sich bei der Polizei melden./mkk/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: ATX geht wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel an Nulllinie -- US-Handel endet mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück. Der deutsche Leitindex kämpfte sich schlussendlich zur Nulllinie vor. An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss überwiegend aufwärts.