Diebold Nixdorf Aktie
WKN DE: A3EQW7 / ISIN: US2536512021
|
05.11.2025 13:42:56
Diebold Nixdorf To Buy Back Up To $200 Mln Of Shares
(RTTNews) - Diebold Nixdorf (DBD), a banking technology and services provider, Wednesday announced that is authorized to repurchase up to $200 million of the company's stock.
"We are well-positioned to continue capitalizing on our market opportunities while delivering value to stockholders, thanks to our disciplined capital allocation strategy, and remain confident in our three-year business plan.", commented Tom Timko, chief financial officer of DBD.
The previous share repurchase of $100 million which was announced on February 12 of this year has been completed by the company.
In pre-market activity, DBD shares are trading at $56.20, down 0.07% on the New York Stock Exchange.
