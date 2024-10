Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste

Der STOXX 50 zeigte sich am Dienstagabend mit negativen Notierungen.

Zum Handelsende stand im STOXX-Handel ein Minus von 0,65 Prozent auf 4 425,15 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zuvor ging der STOXX 50 0,208 Prozent schwächer bei 4 444,95 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 454,23 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 444,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 404,25 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 356,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 521,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 888,74 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,14 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 2,35 Prozent auf 205,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,31 Prozent auf 473,10 EUR), Roche (+ 1,27 Prozent auf 263,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,78 Prozent auf 49,41 CHF) und Enel (+ 0,72 Prozent auf 6,98 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Rio Tinto (-4,83 Prozent auf 50,44 GBP), Glencore (-4,57 Prozent auf 4,18 GBP), HSBC (-4,20 Prozent auf 6,66 GBP), BP (-3,71 Prozent auf 4,06 GBP) und BASF (-3,60 Prozent auf 46,59 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 39 837 451 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 460,602 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

