Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags leichter

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,04 Prozent leichter bei 14 399,36 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 104,749 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 512,74 Zählern und damit 0,258 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 550,31 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 14 392,17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 512,74 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, betrug der SDAX-Kurs 15 168,44 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, bewegte sich der SDAX bei 14 092,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 185,64 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,18 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell HORNBACH (+ 2,95 Prozent auf 80,20 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,69 Prozent auf 1,32 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,57 Prozent auf 17,52 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,24 Prozent auf 57,30 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,23 Prozent auf 46,16 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil DEUTZ (-4,20 Prozent auf 5,70 EUR), Elmos Semiconductor (-3,61 Prozent auf 74,70 EUR), SCHOTT Pharma (-3,48 Prozent auf 26,64 EUR), AUTO1 (-3,25 Prozent auf 5,81 EUR) und SMA Solar (-3,24 Prozent auf 27,50 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die DEUTZ-Aktie aufweisen. 749 721 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,962 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SDAX verzeichnet die Schaeffler-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

