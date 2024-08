Dienstagshandel in London: FTSE 100 schließt in der Verlustzone

Am Dienstag verbuchte der FTSE 100 via LSE schlussendlich ein Minus in Höhe von 0,22 Prozent auf 8 274,41 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,587 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 292,35 Punkten, nach 8 292,35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 8 235,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 297,92 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 8 164,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 144,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 7 694,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 7,16 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit StJamess Place (+ 24,80 Prozent auf 6,97 GBP), Standard Chartered (+ 5,94 Prozent auf 7,70 GBP), Burberry (+ 3,70 Prozent auf 7,63 GBP), Weir Group (+ 3,63 Prozent auf 20,00 GBP) und Admiral Group (+ 2,47 Prozent auf 27,37 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Ocado Group (-6,03 Prozent auf 4,07 GBP), ConvaTec (-5,80 Prozent auf 2,37 GBP), Entain (-5,46 Prozent auf 5,64 GBP), Diageo (-5,08 Prozent auf 24,18 GBP) und Croda International (-3,14 Prozent auf 39,75 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 151 011 245 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224,282 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at